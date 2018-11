Alnatura wieder auf Wachstumskurs / Neuausrichtung nach dm-Auslistung gelungen / Acht neue Alnatura Super Natur Märkte / Fokus-Thema: Plastik reduzieren (FOTO)

Bickenbach (ots) -Mit einem deutlichen Umsatzplus von 6,8 Prozent hat Alnatura dasGeschäftsjahr 2017/2018 am 30. September 2018 abgeschlossen. DasBio-Handelsunternehmen aus dem hessischen Bickenbach erwirtschafteteeinen Umsatz von 822 Millionen Euro netto und wächst damit wiederstärker als der Bio-Markt insgesamt, der 2017 eine Steigerung von 5,9Prozent verzeichnete.Alnatura Gründer und Geschäftsführer Götz Rehn zur Situation nachder Auslistung beim ehemals größten Handelspartner dm-Drogeriemarkt:"Ich bin dankbar, dass uns gemeinsam mit unseren Herstellern undHandelspartnern, vor allem aber mit unseren Mitarbeiterinnen undMitarbeitern, die Neuausrichtung von Alnatura gelungen ist. UnsereKundinnen und Kunden habe diese Entwicklung möglich gemacht." Seitdem Richtungswechsel im Geschäftsjahr 2014/2015 hat sich Alnaturaauch 2018 deutlich weiterentwickelt: Acht neue Alnatura Super NaturMärkte, der Ausbau des Alnatura Markensortiments auf 1.400 Produktesowie zwei neue Handelspartner kennzeichnen den neuen Kurs.Acht Neu-Eröffnungen | Alnatura schafft Einweg-Plastiktüten abIm zurückliegenden Geschäftsjahr 2017/2018 hat der Bio-Händleracht neue Alnatura Super Natur Märkte eröffnet, die Filialanzahlerhöhte sich damit auf 131 Märkte in 12 Bundesländern. In Leipzig undPotsdam ist Alnatura erstmals vertreten, die erste Eröffnung inThüringen fand bereits im laufenden Geschäftsjahr in Erfurt statt.Weitere Eröffnungen sind unter anderem in Freiburg, Regensburg,Stuttgart, Starnberg und im Frankfurter Ostend geplant.Alnatura wird im kommenden Jahr Transport- und Produktverpackungenaus Kunststoff weiter reduzieren: Als erster Einzelhändler schafftdas Unternehmen deutschlandweit Plastiktüten für Obst und Gemüse ab."Bereits heute legen bis zu 60 Prozent der Alnatura Kundinnen undKunden Obst und Gemüse lose in den Einkaufswagen oder nutzenMehrwegbeutel. Die komplette Abschaffung der sogenanntenPlastik-Knotenbeutel ist für uns der konsequente nächste Schritt hinzu mehr Nachhaltigkeit in den Alnatura Märkten", erläutertGeschäftsführer Rüdiger Kasch.Alternative Wege geht das Unternehmen auch bei den AlnaturaCafé-Bars: Mit Start in Berlin werden die Kaffee-Einwegbecher durchMehrwegbecher bzw. lokale Pfandbecher ersetzt.Bereits seit April 2018 spart Alnatura wöchentlich 56 TonnenPapier durch die Abschaffung des Angebotsflugblatts. Die Umstellungauf digitale Angebote wird von den Kundinnen und Kunden sehr positivangenommen.Alnatura Produkte: Nachhaltige Verpackungen im FokusDie Marke Alnatura umfasst mit 1.390 verschiedenen Produkten dasumfangreichste Bio-Sortiment in Deutschland. Stark ausgeweitet wurdeim letzten Jahr beispielsweise das Schaf- und Ziegenmilchsortiment,das von den Kundinnen und Kunden zunehmend nachgefragt wird. Auch fürdiese Produkte erhalten die Bio-Bauern einen fairen Milchpreis,ebenso wie bereits seit über zehn Jahren für alle anderen AlnaturaMilchprodukte.Auch in diesem Unternehmensbereich bemüht sich Alnatura ummöglichst ressourcenschonende und nachhaltige Verpackungen. Dazustellt ein eigenes Team von Verpackungsexpertinnen das Sortimentregelmäßig auf den Prüfstand. So wurden im letzten Jahr Zitronen- undLimettensaft auf Flaschen aus Leichtglas umgestellt. DieGewichtsreduzierung um 25 Prozent bewirkt eine jährliche Einsparungvon 52 Tonnen CO2.Ein weiteres Beispiel sind die Bio-Schokoladen, bei denen Alnaturaauf umweltverträglichere Verpackungen setzt: Bis Mitte 2019 werdendie Verpackungsfolien der Alnatura Schokoladen von Alufolie aufHolzfaserfolie umgestellt. Sechs Tonnen Alufolie können damit proJahr eingespart werden.Handelspartner: Alnatura jetzt auch in FrankreichZwei neue Handelspartner in Frankreich konnte Alnatura in denletzten Monaten hinzugewinnen: Seit August 2018 sind 400 AlnaturaProdukte in den Märkten von Supermarchés Match in Elsass, Lothringenund im Norden Frankreichs gelistet. In den Großmärkten von Cora gibtes Alnatura seit November 2018. Damit ist das Alnatura Sortiment inmittlerweile 14 europäischen Ländern erhältlich. Dazu Götz Rehn: "Wirfreuen uns, dass Alnatura bei vielen europäischen Kundinnen undKunden so großen Anklang findet. Dies zeigt uns, dass unserLeitgedanke, Sinnvolles für Mensch und Erde zu gestalten, europaweitwirkt."Alnatura Arbeitsgemeinschaft wächstZum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten erstmals über3.000 Menschen zur Alnatura Arbeitsgemeinschaft, 134 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter mehr als im Vorjahr. Auch die Geschäftsführung wurdeum eine weitere Persönlichkeit erweitert: Neben Götz Rehn und RüdigerKasch verantwortet seit September 2018 Herwarth von Plate (45) dieBereiche Finanzen sowie IT in der Geschäftsführung.Neuer Unternehmenssitz auf dem Alnatura Campus in DarmstadtMitte Januar 2019 findet der Umzug des Alnatura Unternehmenssitzesvon Bickenbach auf den Alnatura Campus nach Darmstadt statt. Inzweieinhalb Jahren Bauzeit entstand dort auf einer Fläche von 55.000Quadratmetern ein kreativer Lern- und Begegnungsort für dieÖffentlichkeit sowie eine neue und zukunftsgerechte Arbeitswelt fürrund 500 Alnatura Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Das ehemalige Kasernengelände der Kelley-Barracks wurde hierfürumfassend renaturiert, versiegelte Flächen wurden aufgebrochen unddas anfallende Material in den Freiflächen verbaut. Bereits im August2018 eröffnete der waldorfpädagogische KinderNaturGarten mit 88Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren. 