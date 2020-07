Alnatura hat die zufriedensten Kundinnen und Kunden / Ergebnis des aktuellen Brandmeyer Web-Monitor (FOTO)

Darmstadt (ots) - Alnatura ist Deutschlands Supermarkt mit den zufriedensten Kundinnen und Kunden. Das ist das Ergebnis einer inhaltlichen Analyse von über 50.000 Nutzerkommentaren im Internet, die die Brandmeyer Markenberatung gemeinsam mit dem Webanalyse-Unternehmen Insius durchgeführt hat. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich über drei Jahre vom 01.01.2017 bis 30.04.2020.Die Alnatura Super Natur Märkte erhielten im Vergleich mit acht weiteren Lebensmittelhändlern den höchsten Anteil positiv wertender Kommentare auf allen untersuchten Webseiten. "Zu keiner anderen großen Supermarktkette äußern sich Menschen im Internet so positiv wie zu dem 1984 gegründeten Biosupermarkt..." heißt es in der aktuellen Studie. Von den Nutzern werden in den Alnatura Märkten vor allem Nachhaltigkeit, Frische, Sortiment und faire Preise gelobt."Es ist uns große Freude und Ansporn zugleich, dass die Kundinnen und Kunden der Marke Alnatura vertrauen und unsere Märkte als Einkaufsstätte für unsere hochwertigen und nachhaltig erzeugten Bio-Lebensmittel wertschätzen. Mein großer Dank gilt in diesen herausfordernden Zeiten unseren Mitarbeitenden, insbesondere auch denjenigen in den Märkten. Sie sorgen mit ihrem täglichen Tun dafür, dass dieses wertschätzende Ergebnis möglich geworden ist", kommentiert Alnatura Gründer Götz Rehn.Weitere Informationen zur aktuellen Brandmeyer-Studie:https://www.brandmeyer-markenberatung.de/veroeffentlichungen/brandmeyer-web-moni torBereits dreimal in Folge war Alnatura schon die beliebteste Lebensmittelmarke der Deutschen:https://www.brandmeyer-markenberatung.de/veroeffentlichungen/studien-lieblingsma rkenAlnatura in ZahlenDas Unternehmen wurde vor über 35 Jahren von Götz Rehn erdacht und konzipiert. Er gründete Alnatura 1984 und ist bis heute Geschäftsführer.Aktuell gibt es 136 Alnatura Super Natur Märkte in 62 Städten in 13 Bundesländern. Unter der Marke Alnatura werden über 1.350 verschiedene Bio-Lebensmittel produziert. Vertrieben werden diese in den eigenen Alnatura Bio-Märkten und europaweit in rund 12.700 Filialen verschiedener Handelspartner.Alnatura beschäftigt rund 3.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 200 Lernende. Im Geschäftsjahr 2018/2019 erwirtschaftete Alnatura einen Netto-Umsatz von 901 Millionen Euro und damit ein Umsatzplus von 9,5 Prozent zum vorangegangenen Geschäftsjahr.Pressekontakt:Constanze KlengelAlnatura Presse- und Öffentlichkeitsarbeitpresse@alnatura.deMahatma-Gandhi-Straße 764295 Darmstadt http://www.alnatura.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/82331/4639779OTS: Alnatura Produktions- und Handels GmbHOriginal-Content von: Alnatura Produktions- und Handels GmbH, übermittelt durch news aktuell