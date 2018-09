Alnatura gibt der Plastiktüte einen Korb: Bio-Händler schafft Plastik-Einwegtüten für Obst und Gemüse ab (FOTO)

Bickenbach (ots) -Alnatura schafft Plastiktüten für Obst und Gemüse ab. Ab 2019 wirdes nach einer Umstellungsphase deutschlandweit in keinem AlnaturaSuper Natur Markt mehr die sogenannten Knotenbeutel geben. "Wirwollen damit einen Beitrag zur Reduzierung der Plastikberge leisten.Die meisten Obst- und Gemüsesorten, zum Beispiel Äpfel, Orangen,Gurken oder Brokkoli, können ohne zusätzlichen Schutz nach Hausetransportiert werden", sagt die Alnatura Verpackungsexpertin IsabellKuhl.Deshalb bittet Alnatura alle Kundinnen und Kunden, Obst und Gemüseunverpackt in den Einkaufswagen zu legen oder eigene Beutelmitzubringen. "Viele Menschen möchten etwas gegen die Plastikflutunternehmen. Wir sind zuversichtlich, dass viele unserer Kundinnenund Kunden ihr Einkaufsverhalten entsprechend ändern werden", ergänztIsabell Kuhl.Bereits heute legen bis zu 60 Prozent der Alnatura Kundinnen undKunden Obst und Gemüse unverpackt aufs Kassenband oder nutzenVeggiebags. Diese feinmaschigen Mehrwegbeutel aus recyceltemKunststoff lassen sich bei Bedarf einfach waschen. Für diejenigen,die nicht auf eine Einweg-Verpackung verzichten möchten, stehenweiterhin Papiertüten zur Verfügung.Zum Plastiktütenverbrauch in DeutschlandDer Verbrauch von Plastiktüten ist 2017 in Deutschland um einDrittel zurückgegangen. Während die Deutschen 2016 pro Kopf noch 45Tüten verbrauchten, waren es 2017 rund 29 Tüten, das entspricht 2,4Milliarden Tüten.Allerdings beziehen sich diese Angaben nur auf Tragetaschen undnicht auf die dünnen, transparenten Knotenbeutel für Obst und Gemüse.Zwar haben inzwischen viele Händler die Einweg-Plastiktragetascheabgeschafft, nicht jedoch die Plastikbeutel für Obst und Gemüse.Deren Verbrauch lag 2017 bei 3,2 Milliarden Stück bzw. 39 Stück proKopf: Neun Prozent mehr als 2015 (Quelle: Gesellschaft fürVerpackungsmarktforschung).Alternativen im Vergleich: Vermeidung ist am umweltfreundlichstenOb Kunststoff, Papier oder Baumwolle - jedes Material hatunterschiedliche Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima. DasWuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie hat verschiedeneMaterialien verglichen. Dabei schneidet Polyester (hieraus sindVeggiebags gefertigt) besser ab als Baumwolle, weil derWasserverbrauch bei der Herstellung viel geringer ist.Das Institut hat auch Polyethylen (aus diesem Kunststoff werdendie Knotenbeutel hergestellt) und ungebleichtes Papier untersucht.Bei Papiertüten sticht vor allem der rund 2,5 Mal höhereWasserverbrauch bei der Herstellung hervor, auch ist derEnergieverbrauch bei Papier höher. Dennoch hat sich Alnatura gegendie Kunststofftüte entschieden und setzt stattdessen darauf, dass dieKundinnen und Kunden ihr Obst und Gemüse lose transportieren.Auch Benedikt Kauertz vom Institut für Energie- undUmweltforschung Heidelberg (ifeu) beurteilt Mehrwegnetze alsvorteilhaft:"Mehrwegbeutel haben bereits nach einigen Verwendungen einebessere Ökobilanz als Einwegtüten." Die als Ausweichverpackungweiterhin angebotenen Papiertüten lässt Alnatura in Form, Größe undDicke umweltfreundlicher überarbeiten. Zusammengefasst: Je häufigereine Verpackung wiederverwendet wird, umso besser ihre Ökobilanz. DieVermeidung einer Verpackung für Obst und Gemüse ist und bleibt dieumweltfreundlichste Variante.Alnatura in ZahlenAlnatura ist die beliebteste Lebensmittelmarke der Deutschen(Brandmeyer-Studie 2016). Das Unternehmen wurde vor über 35 Jahrenvon Götz Rehn erdacht und konzipiert. Er gründete Alnatura 1984 undist bis heute Geschäftsführer. Neben Götz Rehn sind Rüdiger Kasch undHerwarth von Plate in der Geschäftsführung von Alnatura tätig.Aktuell gibt es 131 Alnatura Super Natur Märkte in 62 Städten in 12Bundesländern. Unter der Marke Alnatura werden rund 1.300verschiedene Bio-Lebensmittel produziert. Vertrieben werden diese inden eigenen Alnatura Märkten, europaweit in rund 12.000 Filialenverschiedener Handelspartner und im Alnatura Onlineshop. Alnaturabeschäftigt aktuell rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,darunter 130 Lernende. Im Geschäftsjahr 2016/2017 erwirtschafteteAlnatura einen Umsatz von 770 Millionen Euro.Pressekontakt:Stefanie NeumannAlnatura Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: 06257-9322 687Mail: stefanie.neumann@alnatura.deOriginal-Content von: Alnatura Produktions- und Handels GmbH, übermittelt durch news aktuell