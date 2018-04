Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Accentuate wird auf dem 16. Aesthetic & Anti-aging MedicineWorld Congress (AMWC) in Monaco an Almas Stand V2 erstmalsvorgestelltAlma, einer der fünf weltweit führenden Anbieter von medizinischenund ästhetischen Technologien, wird auf dem AMWC 2018 in Monte Carloden neuen Applikator "Accentuate" für Body Contouring Behandlungenvorstellen, der bedienerunabhängig arbeitet.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/660127/Alma_Lasers.jpg )Frei nach dem Grundsatz "Zeit ist Geld" trägt Alma mit Accentuatedem Wert Rechnung, in begrenzter Zeit mehr erreichen zu können undermöglicht es seinen Anwendern nun, moderne, wirksame Behandlungenanbieten zu können und gleichzeitig die Wertschöpfung zu steigerndurch das Einsparen wertvoller Behandlungszeit.Das Accentuate Set für Body Contouring und Hautstraffung bestehtaus zwei Applikatoren, die während der Behandlung nicht manuellbedient werden müssen, sowie einer ergänzenden Behandlungsmatte. DasSet ist exklusiv für Almas Accent Prime Plattform erhältlich undbietet flexible, individuell zugeschnittene Behandlungen. DerAnwender positioniert die Applikatoren auf dem Behandlungsareal,bestimmt die Behandlungsparameter und startet das System, kann sichdann jedoch für die Dauer der Behandlung anderen Aufgaben zuwenden.Accentuate ist für verschiedene Areale geeignet - wie Bauch, Gesäß,Oberschenkel u.a. - mit verschiedenen, voreingestelltenBehandlungsprotokollen.Accentuate arbeitet mit Radiofrequenz-Energie und bietet optimaleErgebnisse in Kombination mit dem Ultraschall-Handstück UltraSpeed.Die Synergie aus der UniPolar Radiofrequenz-Technologie und derUltraschall-Technologie erhöht die Wirksamkeit der Behandlung undverbessert die Behandlungsergebnisse signifikant.Für Alma sind Komfort und Sicherheit der Patienten ebenso wichtigwie die Wirksamkeit unserer Lösungen. Accentuate erfüllt deshalb alledrei Kriterien gleichermaßen - Komfort, Sicherheit und Wirksamkeit:- Accentuate gibt unipolare RF-Energie homogen über das gesamteBehandlungsareal ab. Dies erfolgt in unmittelbarer Nähe derHautoberfläche, jedoch ohne direkten Kontakt mit der Haut fürgleichzeitige Wirksamkeit und Behandlungssicherheit- Während der Behandlung sorgt die integrierte Kühlung fürfortwährenden Patientenkomfort- Die Behandlungstemperatur wird kontinuierlich überwacht undstabilisiert, um die Behandlungssicherheit auch bei Abwesenheit desAnwenders zu gewährleisten"Alma ist auf die Entwicklung von Technologien unterschiedlichsterEnergiequellen spezialisiert und kombiniert das Beste aus allenWelten: Laser-, Licht-, Radiofrequenz- und Ultraschall. Dieaufeinander aufbauende Behandlung mit UltraSpeed und Accentuate istein großartiges Beispiel für die Effizienz und Wirksamkeitkombinierter Technologien", so Dr. Alex Britva, Executive VicePresident R&D bei Alma.Über Alma LasersAlma Lasers zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Laser-,Licht- Radiofrequenz- und Ultraschall-Lösungen für die Ästhetik,Dermatologie und Chirurgie. Unsere Kunden bieten sichere undeffektive Verfahren, Patienten profitieren von hochmodernen, klinischgeprüften Technologien und Behandlungsmöglichleiten.Weitere Informationen unter http://www.almalasers.com oderkontaktieren Sie Sivan Raz, Marketing & PR Managerin bei Alma Lasers,per E-Mail an sivan.raz@almalasers.com .Original-Content von: Alma Lasers, übermittelt durch news aktuell