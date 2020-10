Alma, ein Unternehmen der Sisram Medical, präsentiert Alma Hybrid(TM): Das erste und einzige Gerät seiner Art kombiniert zwei leistungsstarke Laser-Wellenlängen mit der Ultraschalltechnologie IMPACT für beispiellose Ergebnisse bei Hautverjüngung und N...

Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Alma (https://www.almalasers.com/), einer der fünf weltweit führenden Anbieter von energiebasierten medizinischen und ästhetischen Lösungen, stellte heute im Rahmen seiner weltweiten digitalen LIVE-Produktlancierung den neuen Alma Hybrid(TM) (https://youtu.be/cjSb3_BvZOg) vor. Die Veranstaltung wurde aus einem modernen Fernseh-Studio übertragen, welches extra für diesen Zweck am Hauptsitz des Unternehmens errichtet wurde.Alma Hybrid(TM) bietet durch eine Synergie aus drei Technologien unbegrenzte Variationen zur ablativen, nicht-ablativen sowie thermischen Hautverjüngung und Narbenbehandlung. Die überragenden Behandlungsergebnisse belegen die Kraft dieses Zusammenspiels aus drei wichtigen Energiequellen:- CO2 Laser - bietet eine optimale Mischung aus ablativen, koagulativen und thermischen Effekten für effiziente und hochpräzise fokussierte oder fraktionierte Laserbehandlungen.- 1.570 nm Laser - der leistungsstarker nicht-ablativer modulierter Faserlaser fördert durch seinen intensiven thermischen Effekt die Kollagenneosynthese, wobei die Epidermis intakt bleibt.- IMPACT zur transepidermalen Durchdringung - ist die patentierte Ultraschalltechnologie von Alma, mit deren Hilfe aktive Wirkstoffe und Kosmezeutika durch die Ablationskanäle über die epidermal-dermale Barriere hinaus tief in die Haut eingeschleust werden, um die Behandlungsergebnisse zu optimieren. Das Herzstück des Alma Hybrid(TM) ist das sogenannte HyGrid(TM): Der neuartige Applikator ProScan von Alma ermöglicht eine maßgeschneiderte Kombination aus beiden Laser-Wellenlängen und definiert so präzise das gewünschte Verhältnis aus Ablation bzw. Nicht-Ablation innerhalb des Behandlungsbereiches. Mit HyGrid(TM) können Ärztinnen und Ärzte die spezifischen Bedürfnisse jedes Patienten erfüllen, maßgeschneiderte Behandlungen anbieten und gleichzeitig die jeweilige Ausfallzeit präzise bestimmen.Zusätzlich zu den leistungsstarken Behandlungskombinationen unterstützt die intelligente Software des Alma Hybrid(TM) den Anwender dahingehend, dass sie komplexe individuelle Behandlungsparameter auf höchstem Niveau einfach an der intuitiven Benutzeroberfläche auswählen und einstellen können."Der revolutionäre HyGrid(TM)-Modus ermöglicht es mir, das optimale Verhältnis zwischen ablativer CO2- und nicht-ablativer Laserbehandlung auf jeden Patienten hin anzupassen und so die Wirkung jeder einzelnen Laserwellenlänge zu maximieren. Das ist ein wesentlicher Fortschritt in Bezug auf individuell anpassbare Laserbehandlungen für verschiedene Hautzustände", erklärte Dr. Ofir Artzi, Vorsitzender der SCARS, der größten internationalen Konferenz zur Behandlung von Narben."Wir sind sehr stolz darauf, mit Alma Hybrid für die "Magie hinter den Kulissen" zu sorgen, die es den Spitzenmedizinern ermöglicht, ihre Fähigkeiten und ihre Erfahrung in vollem Umfang auszuschöpfen", erklärte Lior Dayan, CEO von Alma. "Dies ist ein Meilenstein für uns als Unternehmen, für alle medizinischen Fachkräfte, die das Lasersystem anwenden sowie für die Patienten, die von den beachtlichen Behandlungserfolgen profitieren werden."Informationen zu AlmaAlma (http://www.almalasers.com/) ist ein weltweit führender Anbieter von Laser- und Lichtsystemen sowie Radiofrequenz-, Plasma- und Ultraschalltechnologie für die Bereiche medizinische Ästhetik, apparative Kosmetik und Chirurgie. Alma ermöglicht seinen Kunden, sichere und effektive Verfahren anzubieten und den Patienten und Kunden die modernsten und klinisch bewährten Technologien und Behandlungen zur Verfügung zu stellen.https://www.almalasers.com (https://www.almalasers.com/)Video -https://youtu.be/cjSb3_BvZOg (https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FcjSb3_BvZOg&data=04%7C01%7Crakafet.sudri%40cision.com%7Cb49b5277d2cd484bfde308d874d702c5%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637387814145294084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ooIWsoHXZPON2G4Y%2BzH1dB%2BIPYG8UdhDpmrukAq5E%2FI%3D&reserved=0)Pressekontakt:Christine KriegerAlma LasersTel. + 49 911 / 89 11 29-91christine.krieger@alma-lasers.deOriginal-Content von: Alma, übermittelt durch news aktuell