Alma, ein Unternehmen der Sisram Medical Gruppe, stellt BeautiFill(TM) vor, die erste Laser- gestützte Plattform zur Gewinnung von hochwertigem autologem Fett zur ganzheitlichen Körper- und Gesichtsformung

Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Alma, einer der fünfweltweit führenden Anbieter von energiebasierten medizinischen undästhetischen Lösungen, hat heute die weltweite Einführung vonBeautiFill bekanntgegeben. BeautiFill (https://youtu.be/EsOQ3H921Lc)ist die erste lasergestützte Fettgewinnungsplattform auf dem Markt,die entwickelt wurde, um qualitativ hochwertiges autologes Fett fürdie ganzheitliche Körper- und Gesichtskonturierung zu gewinnen. Einweiterer Vorteil ist die verkürzte Dauer des chirurgischen Eingriffsund die damit verbundene Risikominimierung.BeautiFill kombiniert die laserassoziierte Lipolyse undFettgewinnung in einem einfachen Prozess, die es Ärzten ermöglicht,körpereigenes Fett sofort zu implantieren, um den Volumenverlust ausästhetischen oder medizinischen Gründen umgehend auszugleichen.Mit der Eigenfetttransplantation betritt Alma die nächste Schwellein der ästhetischen Medizin. "Volumenverlust ist ein natürlicherBestandteil des Alterungsprozesses, aber für Optionen um größereVolumenverluste auszugleichen mussten Patienten bisher tief in dieTasche greifen bzw. waren diese bisher stark begrenzt.", sagt Dr.Daniel Friedmann. "BeautiFill ist mehr als nur ein umfassendes Systemzum Eigenfetttransfer, es ist eine ganzheitliche Lösung. DankBeautiFill erhalten wir nun vitale Fettzellen, welche dieLanglebigkeit der Fetttransplantations-Ergebnisse erhöhen."BeautiFill ist mit einer patentierten Laserfaser ausgestattet, diesich in einer schützenden Glaskanüle befindet. Die perforierte Spitzeermöglicht eine radiale Emission der Energie im 360-Grad-Winkel, sodass das Fett effizient vom Bindegewebe gelöst wird aber gleichzeitigdie Vitalität und Beschaffenheit der Adipozyten erhält. Einekontrollierte klinische Studie, welche die mechanische Fettabsaugungund die Fettaspiration mit BeautiFill vergleicht, belegt eineVitalität von über 90 % der Fettzellen aus der Adipozytengewinnungmit BeautiFill und einen Zuwachs von 40 % des für die Reimplantationgeeigneten Fetts gegenüber der mechanischen Fettabsaugung."Die Markteinführung von BeautiFill wird zwei Ansprüchen aufunserem Markt gerecht - sie bietet eine alternative Methode zurKörperformung dank Fettreduktion und gleichzeitig eine Komplettlösungfür den Fetttransfer", sagt Lior Dayan, CEO von Alma. "BeautiFill isteine der Spitzentechnologien von Alma, die aufgrund der hohenInvestitionen in klinische Studien unsere herausragende Marktpositionweiterhin stützen wird. Mit BeautiFill bringen Ärzte sich und ihrePraxis auf den neusten Stand der ästhetischen Medizin und erhaltengleichzeitig die Möglichkeit nicht nur ihr Leistungsportfolio zuerweitern sondern auch neue Einnahmequellen zu generieren."Besuchen Sie uns auf der AMWC 2019 in Monte Carlo am 4. April aufStand Nr. V2, um die Vorteile von BeautiFill zu erleben.Über AlmaAlma (http://www.almalasers.com/) ist ein globaler Anbieter vonLaser-, Licht-, Radiofrequenz-, Plasma und Ultraschall-Technologienfür die Ästhetik, Dermatologie und Chirurgie. Unsere Anwender bietensichere und wirksame Behandlungen an, und ihre Patienten profitierenvon hochmodernen, klinisch bewährten Lösungen.https://www.alma-lasers.de