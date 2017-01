Alma Lasers startet Kampagne zum 10-Jährigen Jubiläum für Accent Brand auf der IMCAS, Paris

Paris (ots/PRNewswire) -Alma Lasers, ein weltweit tätiger Wegbereiter für Laser-,lichtbasierte, Radiofrequenz- und Ultraschall-Lösungen für die Märktefür Schönheitsbehandlung und -chirurgie gab heute die Einführungeiner Kampagne zum 10-Jährigen Jubiläum für Accent bekannt - eine dererfolgreichsten und anerkanntesten Marken für die Arbeit im Bereichder Hautstraffung, Körperkonturierung und ästhetischen Verschönerung.Die erste Generation der über Accent vermarkteten Plattform wurde mitZulassung der FDA im Jahr 2007 eingeführt und im Laufe des letztenJahrzehnts technologisch weiterentwickelt bis hin zur neuestenErgänzung der Produktfamilie für Kontuierung von Alma Lasers: AccentPrime. Diese neueste Plattform vereint die fortschrittlichstenInnovationen in Ultrasound- undUnipolar(TM)-Radiofrequenz-Technologien, um schnelle, effektive,hochindividuelle Behandlungen mit langanhaltenden Ergebnissenanzubieten. Accent Prime, die vierte Generation der Accent-Plattforminnerhalb von 10 Jahren, ermöglicht es, Behandlungen fürKörperkonturierung und Hautstraffung viel schneller anzubieten.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/459827/Accent_Prime.jpg )Um mehr über Accent Prime zu erfahren, besuchen Siehttp://www.almaaccentprime.com.Die Kampagne zum 10-Jährigen Jubiläum von Accent wird im gesamtenJahr 2017 laufen und mittels Wettbewerben auf Facebook, Videos unddigitalen Inhalten, welche den Erfolg der Marke zeigen, Menscheneinbeziehen."Wir freuen uns sehr, das Erbe von Accent zu feiern und über dasbedeutungsvolle und erfolgreiche Jahrzehnt, in dem die Markeetabliert wurde sowie über die technologischen Erfolge in der Branchefür Hautstraffung und Körperkonturierung. Die jüngste Ergänzung aufdem 10-Jährigen Weg von Accent - Accent Prime - hat die Regeln desSpiels geändert, indem eine bahnbrechende Lösung für verschiedeneHauttypen in bisher unerreichter Zeit und mit unübertroffenerLeistung angeboten wird", erklärte Almas CEO, Dr. Ziv Karni.Der Start der Kampagne zum 10-Jährigen Jubiläum wird im IMCASWorld Congress in Paris, vom 26. Januar bis 28. Januar stattfinden.Alma Lasers wird am Stand Nr. 34 ausstellen und auch Accent Prime,die neueste Innovation der Accent-Familie, wird vorgestellt werden.Accent ist eine der führenden Marken für die Arbeit mitfortschrittlicher Hautstraffung, Körperkonturierung und ästhetischenVerschönerungen, bei der die neuesten Innovationen der Ultraschall-und Radiofrequenztechnologien vereint werden, um effektive undhochindividuelle Behandlungen mit natürlichen und langanhaltendenErgebnissen anzubieten.Informationen zu Alma Lasers: Alma Lasers ist ein führenderWegbereiter für Laser-, lichtbasierte, Radiofrequenz- undUltraschall-Lösungen für die Märkte der Schönheitsbehandlung und-chirurgie. Wir ermöglichen Fachkräften, sichere und effektiveVerfahren anzubieten, während die Patienten von hochmodernen,klinisch bewiesenen Technologien und Behandlungen profitieren.Besuchen Sie uns unter http://www.almalasers.comAccent Prime - eine neu vorgestellte Technologieplattform fürKörperkonturierung- und Hautstraffungsbehandlungen in doppelterGeschwindigkeit.Weitere Informationen finden Sie: Tal Burgan Rosen, Alma Lasers+972-4-627-5357, Tal.Burgan@almalasers.co.ilOriginal-Content von: Alma Lasers, übermittelt durch news aktuell