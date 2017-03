Washington Dc (ots/PRNewswire) -Alma Lasers führt mit "Alma Care" ein umfassendes undumfangreiches Marketingangebot ein, das exklusiv für qualifizierteKunden von Alma Lasers erhältlich ist und mithilfe einfacher undwirkungsvoller Marketinginstrumente sowohl online als auch offlineunterstützt.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/474014/Alma_Care_Logo.jpg )Alma Care wird Alma Lasers führende Marken bewerben und stütztsich auf vier wichtige Grundpfeiler:- Klinische Schulung: fachliche Schulung an einem der von Alma LasersRepräsentanten geführten, internationalen klinischen Zentren.- Machbarkeit: günstige und flexible Finanzierungspläne, die AlmaLasers Plattformen den finanziellen Möglichkeiten der Kundenentsprechend zugänglicher machen.- Ressourcen: sofort einsatzbereite, effektive Marketing-Materialien.- Erweiterte Gewährleistung: Garantieprogramme mit einer längerenGewährleistungsfrist, die die Bedürfnisse und Wünsche jedes Kundenerfüllen."Alma Lasers steht hinter seinen Partnern, die AlmasBehandlungslösungen täglich anwenden und unterstützt sie dabei, ihrePatienten zu erreichen. Der neue "Alma Care"-Marketingplan sollleicht verständliche Marketinginstrumente und -materialien sowiefinanzielle und klinische Unterstützung liefern, um ihnen dabei zuhelfen, sich in dem wettbewerbsorientierten Feld der medizinischenÄsthetik zu behaupten. Alma Care ist der Startschuss in eine neueÄra. Wir werden unsere Partner unterstützen, indem wir ihnen nichtnur die innovativsten medizinisch-ästhetischen Lösungenbereitstellen, sondern sie auch mit der fortschrittlichstenMarketing-Toolbox ausrüsten", so Dr. Ziv Karni, Almas CEO."Alma Care" wird erstmals auf der AAD-Jahrestagung vom 3. bis 5.März in Orlando vorgestellt. Alma Lasers stellt an Stand 2461 aus undwird seine neuesten Innovationen präsentieren, darunter AccentPrime, Soprano ICE Platinum und FemiLift.Über Alma Lasers: Alma Lasers ist ein weltweit tätiger Entwicklervon Laser-, lichtbasierten, Radiofrequenz- und Ultraschall-Lösungenfür die Ästhetik, Dermatologie und Chirurgie. Wir ermöglichen esunseren Kunden, sichere und effektive Verfahren anzubieten, diePatienten profitieren von hochmodernen, klinisch geprüftenTechnologien und Behandlungen. Besuchen Sie uns aufhttp://www.almalasers.com.Pressekontakt:erhaltenSie von:Tal Burgan Rosen,Alma Lasers+972-4-627-5357,tal.burgan@almalasers.comOriginal-Content von: Alma Lasers, übermittelt durch news aktuell