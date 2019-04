Allzeithochs, Allzeithochs, Allzeithochs

Liebe Leser,

es ist und bleibt lächerlich, was in Großbritannien zum Thema Brexit passiert. Gestern Abend sind die vier neuen Alternativen zum Brexit-Deal mit der EU im Unterhaus Großbritanniens abgeschmettert worden. Nichtsdestotrotz: Die Kurse an den Börsen steigen. Und wenn Sie jetzt dabei sind, kann es zu einem großen Fest im April kommen. Beim Dow Jones fehlen nach dem gestrigen Handelstag nur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.