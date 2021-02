Ally Financial: So steht es wirklich um die Aktie!

Mit Blick auf das vierte Quartal erzielte die Ally Financial Inc. Share(NYSE:ALLY) 856,00 Mio. $, was einem Anstieg von 35,44 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht. Ally Financial Inc. Share verzeichnete außerdem einen Umsatz von insgesamt $1,88 Mrd., was einem Anstieg von 11,85% seit Q3 entspricht. Ally Financial Inc. Share verdiente 632,00 Mio. $, und der Umsatz betrug im 3. Quartal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung