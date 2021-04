Ally Financial Aktie: Warum die BofA Ally und Santander wieder auf Kaufen setzt!

Während die Aktien sowohl von Ally Financial Inc (NYSE:ALLY) als auch von Santander Consumer USA Holdings Inc (NYSE:SC) „am oberen Ende ihrer jeweiligen Handelsspannen“ liegen, wird für die Autokreditgeber ein positives wirtschaftliches und operatives Umfeld erwartet, was die Gewinnschätzungen nach oben treiben und die Ausweitung des Geschäftsvolumens unterstützen sollte, so BofA Securities. Brandon Berman hat die Coverage von Ally Financial und Santander ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung