Ally Financial Aktie: Gewinnvorschau!

Ally Financial (NYSE:ALLY) wird am Donnerstag, den 14.04.2022, seinen neuesten Quartalsbericht vorlegen. Hier ist, was Investoren vor der Bekanntgabe wissen müssen. Analysten schätzen, dass Ally Financial einen Gewinn pro Aktie (EPS) von $1,95 ausweisen wird. Die Bullen von Ally Financial werden darauf hoffen, dass das Unternehmen nicht nur diese Schätzung übertrifft, sondern auch eine positive Prognose für das nächste Quartal… Hier weiterlesen