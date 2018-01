Ally Bridge Group und LifeTech Scientific begründen chinesisch-weltweite Investment- und Betriebspartnerschaft für Medizintechnik-Unternehmen

Hongkong, Shenzhen, China und San Francisco (ots/PRNewswire) - DieAlly Bridge Group ("ABG"), eine weltweit aktive Investmentfirma, diesich auf den Bereich der Gesundheitsversorgung konzentriert, hat einestrategische Partnerschaft mit der LifeTech Scientific Corporation(SEHK: 1302) geschlossen, einem führenden innovativen Unternehmen imBereich medizinischer Geräte in China. Ziel der Partnerschaft ist es,gezielt in weltweit führende Medizintechnik-Unternehmen zuinvestieren und diesen beim Markteintritt und bei derKommerzialisierung in China zu helfen - dem weltweit zweitgrößten undam schnellsten wachsenden Markt im Bereich der Gesundheitsversorgung.Die Partnerschaft zwischen ABG und LifeTech umfasst drei wichtigePunkte: 1) ABG und LifeTech verpflichten sich, den jeweils anderenbei weltweiten Investments und Betriebsabläufen im BereichMedizintechnik als bevorzugten Partner zu berücksichtigen. 2)LifeTech verpflichtet sich, in ABGs Fonds zu investieren (ABG hatbereits in einige der weltweit innovativstenMedizintechnik-Unternehmen investiert und wird dies auch künftigtun). 3) ABG und LifeTech verpflichten sich, einen gemeinsamenInvestmentfonds aufzulegen (vorbehaltlich dessen regulatorischerGenehmigung); Ziel dieses Fonds ist es, weltweit in innovativemedizinische Technologie zu investieren und unter Nutzung günstigerVorgaben in China und LifeTechs nachgewiesener Fähigkeiten derenEntwicklung und Kommerzialisierung in China zu beschleunigen."LifeTech kann Erfolge bei der Kommerzialisierung innovativermedizinischer Geräte in China und im Ausland nachweisen. Dies giltauch für die Zusammenarbeit mit weltweit aktivenMedizintechnik-Unternehmen beim Lokalisieren von Weltklasse-Produktenin China - was für ausländische Technologien, die auf denchinesischen Markt gebracht werden, immer wichtiger wird", so FrankYu, Gründer, CEO und CIO von ABG. "ABGs Team investiert seit 2011 inLifeTech, arbeitet seit dieser Zeit eng mit dem Unternehmen zusammen- was sich als sehr erfolgreich erwiesen hat. Die strategischePartnerschaft geht ganz neue Wege: Sie koppelt Investments inweltweit aktive Medizintechnik-Unternehmen, die in den Markt derGesundheitsversorgung in China eintreten, mit einem operativenNutzenzuwachs für diese.""Eine Partnerschaft, von der beide profitieren: LifeTech, einführendes Unternehmen der Medizintechnik-Branche in China, arbeitetmit ABG zusammen, einer führenden über Landesgrenzen hinweg weltweitaktiven Investmentgruppe im Bereich Biowissenschaften", so Yue-HuiXie, Chairman und CEO von LifeTech Scientific. "2017 war im Hinblickauf die Genehmigungsvorgaben und -abläufe der China Food and DrugAdministration (CFDA) ein Wendepunkt. Internationalen Unternehmen imBereich Biowissenschaft, die in den chinesischen Markt eintretenwollen, eröffnen sich dadurch enorme Chancen. Die Partnerschaft vonABG und LifeTech - bestens positioniert und vorbereitet, mit diesenweltweit aktiven Medizintechnik-Unternehmen zusammenzuarbeiten - wirdhiervon profitieren."Informationen zur Ally Bridge GroupDie Ally Bridge Group ("ABG"), gegründet und geleitet von FrankYu, ist eine weltweit aktive Investmentfirma, die sich auf denBereich der Gesundheitsversorgung konzentriert. ABG und die der Firmaangeschlossenen Gesellschaften verwalten 1,5 Mrd. USD anVermögenswerten im Bereich der Gesundheitsversorgung in China, denUSA und Europa - auf Feldern wie Medizintechnik, Biopharmazie undanderen. ABG versteht sich darauf, strategische Partnerschaftenzwischen neuen Unternehmen in der Gesundheitsversorgung undBranchenführern sowie zwischen Unternehmen verschiedener Geografienzu schmieden - vor allem hier zwischen den USA, China und Europa.2012 spielte das ABG-Team eine instrumentale Rolle bei MedtronicsInvestment in LifeTech sowie der Partnerschaft von Medtronic mitLifeTech. 2016, einige Monate nach ABGs Investment, wurde Medtech SA,ein führendes französisches Unternehmen im Bereich chirurgischeRobotik, von Zimmer-Biomet übernommen. ABG ist zudem ein bedeutenderAktionär von Wuxi Pharmatech, einem führenden weltweit aktivenUnternehmen im Bereich Biowissenschafts-Dienstleistungen. Ende 2015half ABG, Wuxi Pharmatech zu privatisieren, d. h. von der New YorkerBörse zu nehmen - zu einem Wert von 3,3 Mrd. USD.Informationen zur LifeTech Scientific CorporationDie LifeTech Scientific Corporation ("LifeTech") ist ein führendesinnovatives Unternehmen im Bereich medizinischer Geräte in China, dassich auf die Herstellung und den Verkauf medizinischer Geräte fürminimalinvasive Eingriffe konzentriert. Das Unternehmen ist derweltweit zweitgrößte Anbieter von Okkludern für angeboreneHerzerkrankungen (und der größte unter den BRIC-Staaten). Im Oktober2012 wurde LifeTech strategischer Partner von Medtronic in China -mit dem Vorhaben, Medtronics implantierbares Herzschrittmachersystemin China zu lokalisieren. LifeTech, gestützt auf seine lokaleExpertise, half Medtronic, seine Herzschrittmacher-Technologie unterder Marke "HeartTone" in China zu lokalisieren, und erlangte mithilfeeiner planvollen Regulierungsstrategie - inklusive "Green Channel"und klinischer Freistellung - in unter neun Monaten die Genehmigungder China Food and Drug Administration (CFDA). Kontaktdaten für die Ally Kontaktdaten fürBridge Group: Charles Chon LifeTechPartner und Managing Scientific:Director, Medtech Ally Jerry Zhu IRBridge Group Tel.: Director852-3121-9689 LifeTechcharles.chon@ally-bridge.com ScientificCorporationTel.:86-755-8602-6239ir@lifetechmed.com