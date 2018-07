Allwin Telecommunication: Einfach unglaublich

Per 25.07.2018 wird für die Aktie Allwin Telecommunication am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 7,16 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Kommunikationsausrüstung".Allwin Telecommunication haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allwin Telecommunication liegt bei einem Wert von 120,17. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hardware" (KGV von 355,59) unter dem Durschschnitt (ca. 66 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Allwin Telecommunication damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

