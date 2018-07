Alltronics: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Für die Aktie Alltronics aus dem Segment "Haushaltsgeräte" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Hong Kong am 24.07.2018 ein Kurs von 1,9 HKD geführt.Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Alltronics entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,19 und liegt mit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Renewable Energy) von 30,62. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Alltronics auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

Weiterlesen...