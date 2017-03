Alltours setzt im Türkei-Geschäft auf Kurzfrist-Bucher

BERLIN (dpa-AFX) - Das Reiseunternehmen Alltours rechnet mit steigendem Umsatz und mehr Gästen im laufenden Tourismusjahr.



Die Sommer-Buchungen lägen derzeit im Plus, sagte Markus Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung von Alltours Flugreisen am Mittwoch auf der Reisemesse ITB in Berlin.

Nach einem bisher erfolgreichen Wintergeschäft sollten Umsatz und Zahl der Gäste bei anhaltend guten Buchungen insgesamt um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen. Im vergangenen Jahr war nach Anschlägen und Krisen in beliebten Urlaubsländern wie Ägypten und der Türkei die Zahl der Reisenden gesunken.

Gewinner der Sommersaison 2017 ist den Angaben zufolge bisher Griechenland. Ägypten und Tunesien erholten sich. Wenig Freude bereitet dagegen die Türkei. Die Nachfrage sei stark rückläufig. Alltours geht allerdings davon aus, dass sich das Geschäft mit kurzfristigen Buchungen belebt./mar/DP/tos