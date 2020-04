Alltours beginnt mit Rückerstattung von Kundengeldern

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Reiseveranstalter Alltours hat mit der Rückerstattung von Kundengeldern für Reisen begonnen, die wegen der Corona-Pandemie storniert wurden.



Das gelte für alle Reisen aus dem Pauschal- und Individualprogramm des Konzerns mit Abreisedaten zwischen dem 17. März und dem 30. April 2020, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Wer per Lastschrift gezahlt habe, erhalte das Geld umgehend zurück. Die Rückerstattungen an Kunden, die den Reisepreis überwiesen hätten, würden in der Reihenfolge nach Abreisedatum, beginnend mit dem 17. März erfolgen, kündigte Alltours an. Gleiches gelte für Kunden, die mit Kreditkarte gezahlt hätten.

Die Verbraucherzentrale Hamburg beklagte unterdessen, viele Pauschalreiseanbieter und Fluggesellschaften hielten die Verbraucher zurzeit hin und leisteten kaum noch Rückzahlungen. Die Reisebranche spiele auf Zeit und hoffe, dass die Bundesregierung die Rückzahlungspflicht durch ein Gutschein-Modell ersetzte, berichtete die Verbraucherschützerin Julia Rehberg. "Wir sehen den Vorstoß der Politik kritisch", betonte sie. "Pauschalreisende sollten zumindest die Wahl zwischen einem Gutschein mit staatlicher Insolvenzabsicherung und der Auszahlung ihres Geldes haben."/rea/DP/jha