Alltours-Chef drängt auf Corona-Tests vor allen Flügen

Düsseldorf (ots) - Der Chef des Reiseveranstalters Alltours, Willi Verhuven, will, dass alle Flugreisenden vor der Abreise auf Corona getestet werden. Das sagt er der "Rheinischen Post" (Mittwoch). Er sagt: "Auch ich glaube, dass Fliegen relativ sicher ist, weil die Luft in der Kabine ja sehr gut gefiltert und regelmäßig alle paar Minuten ausgetauscht wird. Für noch mehr Sicherheit würde ich es absolut begrüßen, wenn alle Passagiere zur Sicherheit aller vor ihrem Flug einen Corona-Test machen würden."Zum Neustart der Reisebranche sagt er: "Wir gehen davon aus, dass wir im Sommer 50 Prozent des Vorjahresniveaus erreichen werden. Gerade die Kanaren, Griechenland, Mallorca und die Türkei sind sehr gefragt. Die Menschen fahren dorthin, wo sie es schön finden und Sicherheit erwarten können."2021 rechnet Alltours mit 70 Prozent der Gäste wie früher. Das Düsseldorfer Unternehmen machte im Geschäftsjahr 2018/2019, das im Oktober zu Ende ging, einen Umsatz von 1,45 Milliarden Euro mit 1,7 Millionen Gästen. Staatshilfe beantragt Alltours nicht. Verhuven "Vergangenes Jahr haben wir 46 Millionen Euro Gewinn gemacht, dieses Jahr wird der Verlust ähnlich hoch sein. Das können wir verkraften. ... Wir haben 290 Millionen Euro an Eigenkapital, die Eigenkapitalquote liegt bei 61 Prozent."