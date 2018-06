Alltours: Air-Berlin-Pleite spielt im Winter keine Rolle mehr

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Pleite der Fluglinie Air Berlin und ihrer Tochter Niki spielt für den Reiseveranstalter Alltours in der kommenden Wintersaison keine Rolle mehr.



"Wir konnten die durch die Insolvenzen entstandenen Engpässe durch den Ausbau der Zusammenarbeit mit Eurowings, Germania und Condor mehr als ausgleichen", sagte Alltours-Geschäftsführer Markus Daldrup am Mittwoch in Düsseldorf. Im Winter 2018/2019 werde es höhere Kapazitäten als noch vor den Insolvenzen geben. Alltours rechnet mit einem Plus von drei Prozent bei Umsatz und Gästezahlen.

Das Gästeplus bei Alltours und dem Tochterveranstalter Byebye lag im vergangenen Wintergeschäft bei zwei Prozent. Im laufenden Sommergeschäft verzeichnete Alltours bei Buchungen für Reiseziele wie die Türkei, Ägypten und Tunesien Steigerungsraten im zweistelligen Prozentbereich. Für das Gesamtgeschäftsjahr 2017/2018 erwartet der Reiseveranstalter deshalb einen Abschluss über Plan./thn/DP/tav