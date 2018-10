Alltagsunterstützende Assistenzsysteme bereichern die Pflege - AAL Kongress Karlsruhe bringt Praxis und Wissenschaft zusammen (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Laut der aktuellen Erhebung des Statistischen Bundesamtes waren imJahr 2015 rund 2,9 Millionen Menschen in Deutschland im Sinne desPflegeversicherungsgesetzes pflegebedürftig. Bis 2060 könnte dieseZahl auf 4,8 Millionen Menschen ansteigen. Gesellschaft und Politiksind alarmiert, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn reagiert miteiner Pflegeoffensive. Der gegenwärtige Entwurf desPflegepersonal-Stärkungsgesetzes sieht unter anderem eine Entlastungvon Fachkräften durch Fördermittel für Digitalisierung und Leistungenzur betrieblichen Gesundheitsförderung vor. AlltagsunterstützendenAssistenzlösungen (AAL) kommt hier eine Schlüsselrolle zu: Sieentlasten Pflegende durch intelligente Systeme und ermöglichenUnterstützungsbedürftigen, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zuführen. Derartige AAL-Systeme werden vom 11. bis 12. Oktober 2018 aufdem AAL Kongress Karlsruhe in der Messe Karlsruhe vorgestellt.Fachkongress mit begleitender AusstellungFachleute und Entscheider aus ambulanter und stationärer Pflege,Wissenschaft und Forschung sowie Entwickler aus dem Bereich AALkommen auf dem Kongress in der Messe Karlsruhe zusammen, umExpertenvorträge zu hören, sich über Neuheiten auszutauschen undInnovationen auf der begleitenden Ausstellung kennenzulernen.Highlights sind beispielsweise das autarke Notrufsystem "Grannyguard"der pikkerton GmbH, intelligente Pflegebetten mit Monitoring- undHinweisfunktion der Hermann Bock GmbH, das innovative Pflegepflasterund TeleCare-System der MOIO GmbH oder eineSturzrisikoermittlungs-App der Lindera GmbH. In den Vorträgen gebenExperten Antworten auf die Fragen: Welche Assistenzsysteme könnenspeziell bei Demenz unterstützen? Wie gelingt es, Ältere überSmartphone und Smartwatch zu aktivieren? Welche baulichen Maßnahmenhelfen, das Wohnen im Alter sicherer zu gestalten? Weitere Themensind unter anderem die Finanzierung, der Datenschutz und dieSicherheit von technischen Assistenzsystemen. Darüber hinaus werdenassistierte Kommunikationssysteme, das Konzept eines modularenLeichtbau-Exoskeletts zur Unterstützung physischer Arbeit bis hin zusich anpassenden Toiletten präsentiert.Der AAL Kongress gliedert sich in einen zweitägigenWissenschaftskongress (11. und 12. Oktober 2018) und einen eintägigenPraxiskongress (am 12. Oktober 2018). Die Programmgestaltung desWissenschaftskongresses verantwortet der Technologieverband VDE(Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik e.V.).Weitere Informationen zum Programm, den Experten und zurTicketbuchung finden sich online auf www.aal-karlsruhe.com.Produktvideos zu den vorgestellten Ausstellungshighlights:TeleCare-System Moio care: https://moio.care/Lindera SturzApp: https://lindera.de/mobilitaetstest-2/Autarkes Notrufsystem "Grannyguard": http://grannyguard.de/Intelligente Pflegebetten mit Monitoring- und Hinweisfunktion:https://www.bock.net/innovationen/smart-care-control/Quellen zum ersten Absatz:Quelle: Statistisches Bundesamt (23.08.18):https://de.statista.com/themen/785/pflege-in-deutschland/Quelle: Demografie Portal des Bundes und der Länder (23.08.18):http://ots.de/XQrktXPressekontakt:Karlsruher Messe- und Kongress GmbHMarion KünstelT 0721 3720- 2307F 0721 3720-99-2307E marion.kuenstel@messe-karlsruhe.deOriginal-Content von: Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH, übermittelt durch news aktuell