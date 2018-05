Alltagsmythen auf der Spur: Mit diesen sechs Tipps bleibt der Blumenstrauß zum Muttertag besonders lange frisch (FOTO)

Berlin (ots) -Einen bezaubernden Blumenstrauß zum Muttertag zu verschenken, hatin Deutschland Tradition. Klar ist, dass er möglichst hübsch undlanglebig sein sollte. Doch wie bleiben Schnittblumen wirklichfrisch? durgol und Floral-Designer Rowan Lewis vomOnline-Blumenversand Bloom & Wild räumen mit den sechs bekanntestenMythen über Schnittblumen auf und geben Tipps für die richtigeAuswahl der Blumen.Mythos 1: Zu einem Blumenstrauß gibt es meist ein kleines"Blumenfrisch"-Tütchen, das in das Wasser der Vase gestreut werdensoll. Bringt das etwas?Definitiv ja. Blumen freuen sich über die richtigen Nährstoffe.Blumenfrisch fördert gutes Wachstum, wirkt antibakteriell undermöglicht es, dass die Blumen das Wasser besonders gut aufnehmenkönnen.Mythos 2: Muss das Blumenwasser wirklich täglich gewechseltwerden?Das Wasser muss nicht jeden Tag gewechselt werden. Behalten SieIhre Blumen und das Wasser im Auge. Sorgen Sie für frisches Wasser,wenn sich die Farbe des Wassers ändert oder sich Blätter im Wasserbefinden, die vielleicht abgefallen sind. Beachten Sie, dass dasStielende immer im Wasser stehen sollte. Generell reicht es jedoch,wenn Sie das Wasser alle 3-4 Tage wechseln.Mythos 3: In Deutschland gibt es viele Regionen mit sehrkalkhaltigem Wasser. Welche Rolle spielt eine saubere und kalkfreieVase für die Haltbarkeit der Blumen?Eine saubere und kalkfreie Vase ist das A und O. Blumen mögenkeinen Kalk und Bakterien sind die größten Feinde von Blumen.Schmutzige Vasen können das Leben von Blumen halbieren. Bevor Blumenin die Vase wandern, sollte die Vase gründlich gereinigt werden.Verschmutzungen bringen die Blumen schneller zum Welken, zudem sehendie weißen Ablagerungen nicht sehr ansprechend aus. Eine Studie vondurgol zeigt, dass sich lediglich 50,2 Prozent der Deutschen auf einprofessionelles Entkalkungsmittel bei der Reinigung, beispielsweisevon Vasen, verlassen. Fast die Hälfte greift auf Hausmittel wie Essigund Zitronensäure zurück. Dabei gibt es viele Gründe, warum geradespezielle Produkte dafür verwendet werden sollten: Hausmittel sindweniger effizient und entfernen Kalkrückstände in der Regel nichtvollständig. Zitronensäure kann unlösliche Ablagerungen bilden. Essighinterlässt einen unangenehmen Geruch. Ein Produkt wie "durgoluniversal bio" dagegen wurde speziell entwickelt, damit Oberflächenvon Gegenständen nicht beschädigt, sondern nur vom Kalk befreitwerden.Mythos 4: Ist es egal, ob die Blumen in warmem oder kaltem Wasserstehen?Lauwarmes oder warmes Wasser kann helfen, dass Blumen Wasserschneller aufnehmen. Besonders im Sommer empfehlen wir, durstigeBlumen in lauwarmes Wasser zu stellen. Kaltes Wasser ist aber auch inOrdnung.Mythos 5: Haben es Schnittblumen gerne sonnig?Sonnenlicht und Wärme beschleunigen den Welkprozess. Am bestensollten die Blumen schattig und nicht über oder neben Heizkörpernplatziert werden.Mythos 6: Ist viel Wasser in der Vase immer gut?Blumen brauchen genügend Wasser. Wir empfehlen etwa eineWasserhöhe von 10cm für eine normalgroße Vase mit der entsprechendenMenge Blumenfrisch. Jedoch darf das Wasser maximal bis zum Blattwerkreichen.Tipps für die passende BlumenauswahlGrundsätzlich lassen sich zum Muttertag fast alle Sorten alsgebundener Strauß verschenken. Auf rote Rosen sollte man jedochverzichten, da diese für die Liebe stehen. Gelbe Rosen zeigenAnerkennung, Dankbarkeit und Freude und eignen sich besonders für denMuttertag. Orangefarbene Lilien stehen für Schönheit, Respekt undLiebe und Nelken sowie Skabiosen symbolisieren Liebe und Faszination.Auch Löwenmäulchen eignen sich hier gut, da sie Anmut und Stärkeverkörpern. Am besten aber ist es, Mamas Lieblingsblumen zuverschenken, denn letztendlich geht es darum, Danke zu sagen undFreude zu bereiten. Inspirationen finden Sie unterwww.bloomandwild.de.Pressekontakt:Unser Service für JournalistenSie haben Fragen zur Düring AG oder zu durgol? Wir helfen Ihnen gerneweiter:Pressebüro durgolc/o Ketchum Pleon GmbHAndré Drexler // Friedrichstraße 200 // 10117 BerlinTel: 030-726139-804E-Mail: pressebuero-durgol@ketchumpleon.comOriginal-Content von: Düring AG durgol, übermittelt durch news aktuell