Alltagsmobilität: Bahn bei Sicherheit vor Bus und Auto / Todesrisiko im Pkw 75-mal so hoch wie im Zug / Gefahr durch Gigaliner (FOTO)

Köln/Berlin (ots) -Im aktuellen Verkehrsträgervergleich von Allianz pro Schiene undAutomobil-Club Verkehr (ACV) behauptet die Eisenbahn in Deutschlandsouverän ihren Spitzenplatz als sicherstes Verkehrsmittel.Danach war im deutschen Zehnjahresschnitt von 2006 bis 2015 dasTodesrisiko für Insassen eines Pkw 75-mal höher als für Bahnreisende.Beim Verletzungsrisiko fällt der Abstand noch größer aus: Bezogen aufdie Personenkilometer ist die Wahrscheinlichkeit zu verunglücken beijeder Autofahrt gut 127-mal höher als bei einer Bahnfahrt.Während der Bus in puncto Sicherheit ebenfalls klar vor dem Pkwliegt, hat sich der Abstand zwischen Bus und Bahn weiter vergrößert:Das Todesrisiko für Busreisende ist im Vergleich zur Bahn inzwischengut sechsmal höher, das Verletzungsrisiko im Bus liegt 41-mal überdem der Bahn."Für die Alltagsmobilität ist die Eisenbahn das mit Abstandsicherste Verkehrsmittel", sagte der Geschäftsführer der Allianz proSchiene, Dirk Flege, auf einer Pressekonferenz gemeinsam mit dem ACVam Dienstag in Berlin.EU-Vergleich: Bahnen in Deutschland besser als europäischerDurchschnittAuch im EU-Vergleich sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache:Nirgendwo in Europa ist Autofahren sicherer als Bahnfahren.Deutschland liegt bei der Verkehrssicherheit sowohl bei derEisenbahn als auch beim Autoverkehr auf den guten vorderen Plätzen.Im mehrjährigen EU-Durchschnitt von 2005 bis 2014 starben 3,4Pkw-Insassen pro Milliarde Personenkilometer, in Deutschland waren es2,4 getötete Autofahrer.Demgegenüber standen europaweit 0,14 getötete Bahnreisende. Mit0,03 Toten war die Eisenbahn in Deutschland im Schnitt von 2005 bis2014 deutlich besser als der europäische Durchschnitt. "In alleneuropäischen Ländern ist Bahnfahren sicherer als Autofahren", sagteder Allianz pro Schiene-Geschäftsführer. Am gefährlichsten lebenAutofahrer im Osten Europas: in Rumänien (durchschnittlich 13,2Tote), Lettland (9,7) oder Polen (9,3) sind pro MilliardePersonenkilometer die meisten Todesopfer unter den Autoinsassen zubeklagen."Die Vision Zero in der Verkehrssicherheit ist überhaupt nur zuerreichen, wenn die Politik dieses Ziel verkehrsträgerübergreifenddenkt", sagte Flege. "Insgesamt muss man sagen: Verkehr ist destosicherer, je höher der Anteil der Eisenbahn ist."Straßenverkehrsopfer: Kein Grund zum FeiernHorst Metzler, Geschäftsführer des ACV rechnete vor, dass die Zahlder Todesopfer im Straßenverkehr insgesamt - nach zwei Jahren desAnstiegs - im Jahr 2016 erstmals wieder gesunken sei. "Geschätzte3.300 Todesopfer 2016 in Deutschland, eine steigende Zahl vonSchwerverletzten und rund 26.100 Tote in Europa im Jahr 2015 sindkein Grund, sich über historische Tiefstände zu freuen", sagteMetzler."Der europaweite Straßenverkehr löscht Jahr für Jahr eineKleinstadt aus." Das selbstgesetzte Ziel der Bundesregierung, bis2020 ein Minus von 40 Prozent bei der Zahl der Verkehrstoten zuerreichen "liegt zur Zeit Lichtjahre außerhalb unserer Reichweite",sagte Metzler mit Verweis auf den aktuellen BundesländerindexMobilität und Umwelt. "Nur eins von 16 Bundesländern bewegt sich beiden Opferzahlen aktuell im Zielkorridor. Wir müssen im Straßenverkehrzusätzliche Anstrengungen unternehmen, damit die Vision Zero nicht anGlaubwürdigkeit verliert."Wachsende Zahl an Lkw hintertreibt SicherheitsbemühenDie Verbände waren sich einig, dass die wachsende Zahl vonLastwagen aus Deutschlands Straßen die Bemühungen um mehr Sicherheitim Verkehr hintertreibe. Der Allianz pro Schiene-Geschäftsführerrechnete vor, dass bei Gefahrgutransporten die Güterbahn im direktenVergleich mit dem Lkw 42-mal sicherer sei.Dennoch setze die Politik auf immer mehr Lkw-Verkehr. Auch der ACVbemängelte, dass bei den Weichenstellungen im Güterverkehr dieSicherheit der Autofahrer schön gerechnet wird: "Schon jetzt ist anjedem fünften tödlichen Unfall ein Lkw beteiligt", sagte Metzler."Gigaliner werden den Lkw-Verkehr nicht reduzieren, und sie führensogar zu neuen Sicherheitsrisiken, etwa beim Überholen", gab Metzlerzu bedenken. "Durch die Regelzulassung für Riesen-Lkw, die seit dem1. Januar durch ganz Deutschland fahren dürfen, rechnen Experten mittäglich 7000 weiteren Lkw-Fahrten pro Tag", sagte Metzler. "Mehr Lkwin Deutschland, das ist nicht nur schädlich für die Umwelt, sondernauch eine schlechte Nachricht für uns Autofahrer."Abschlussbericht zeigt zusätzliche Risiken durch Riesen-Lkw aufAus dem offiziellen Abschlussbericht der Bundesbehörde im Auftrag desBundesverkehrsministeriums nannte Metzler weitere infrastrukturelleProbleme und Sicherheitsrisiken, die speziell der Riesen-Lkw für denStraßenverkehr bedeute:- Die Brandlast in Tunneln erhöht sich- Nothaltebuchten in Tunneln sind zu kurz- Geeignete Parkplätze auf Rastplätzen fehlen- Fußgänger und Radfahrer sind gefährdet- Überholvorgänge auf Landstraßen müssen weiter untersucht werden"Bei solchen Bedenken, die im Abschlussbericht explizit formuliertwerden, verstehen wir als Autoclub nicht, warum eine Regelzulassungohne weitere Sicherheitsdiskussion durchgewinkt worden ist."Der Allianz pro Schiene-Geschäftsführer wies darauf hin, dass derAbschlussbericht das Thema "Bahnübergänge und Riesen-Lkw" ganzausgeklammert habe. Hier seien umfangreiche Umbauten erforderlich,damit die längeren Fahrzeuge Schrankenanlagen gefahrlos überquerenkönnten. "Wer Verkehrssicherheit ernst nimmt, muss beim Riesen-LkwDiskussionsbedarf anmelden."____________________________________________________________Der ACV Automobil-Club Verkehr ist derzeit mit seinen 340 000Mitgliedern der drittgrößte Automobilclub in Deutschland. Der Vereinbietet seinen Mitgliedern umfassenden Schutz und Sicherheit immobilen Leben und steht rund um die Uhr europaweit mit Rat und Tatzur Verfügung. Er ist serviceorientiert, leistungsfähig, preiswertund hat für jeden das optimale Leistungspaket.Die Allianz pro Schiene ist das Bündnis in Deutschland zurFörderung des umweltfreundlichen und sicheren Schienenverkehrs. 