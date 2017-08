Alltagsbegleitung für Pflegebedürftige darf nicht zum 'Gnadendienst' verkümmern / BdSAD fordert stabile, nachhaltige und professionelle Versorgungsstrukturen in Ländern, Städten und Gemeinden

Berlin (ots) - Examinierte Pflegekräfte sind Mangelware inDeutschland. Gleichzeitig wächst der Bedarf unaufhaltsam. Ähnlichprekär ist die Lage neuerdings auf dem Betreuungssektor: Denn mit denPflegestärkungsgesetzen haben Pflegebedürftige und pflegendeAngehörige seit geraumer Zeit rechtlichen Anspruch auf Unterstützungund Entlastung im Alltag. Die Nachfrage nach qualifiziertenBetreuungskräften ist entsprechend sprunghaft gestiegen. Dasbestätigt auch die Bundesvereinigung der Senioren-AssistentenDeutschland (BdSAD) e. V.Doch die Hoffnung, wirklich professionelle Kräfte für diesenichtpflegerischen, gleichwohl anspruchsvollen Aufgaben zu finden,haben viele aufgegeben. Die Klagen, zuletzt vom Sozialverband VdK inBayern artikuliert, häufen sich. Wie deren Präsidentin, UlrikeMascher, vor Medienvertretern erklärte, müssten u. a. dieZulassungskriterien für kleinere Dienstleister nach realistischenMaßstäben überarbeitet werden. Zitat: "Es kann nicht sein, dassPflegebedürftige Ansprüche nur auf dem Papier haben, weil es dieAngebote vor Ort gar nicht gibt."Dem schließt sich auch Sigrid Zimmer, Vorsitzende der BdSAD, an:"Es ist nicht hinnehmbar, dass das Potenzial von einigen hundertqualifizierten und meist langjährig erfahrenen Senioren-Assistentenin der Alltagsbetreuung weiterhin nur Privatzahlern vorbehaltenbleibt, nur weil sie einzelunternehmerisch tätig sind und damit infast allen Bundesländern nicht zur Abrechnung ihrer Leistungen gemäߧ 45 SGB XI zugelassen werden." Doch Alltagsbetreuung ist nach denneuen gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht länger ein Privileg,sondern muss jeder beanspruchen können, der ein Anrecht darauf hat.Gleichwohl bestätigen auch die Pflegekassen, dass ein erheblicherTeil der Mittel zur Alltagsbetreuung weiterhin nicht abgerufen wird.Derweil setzen Länder und Kommunen vor allem auf ehrenamtlicheHelfer, um die Lücke zu schließen. Im Eilverfahren versuchengemeinnützige Organisationen vor Ort, Freiwillige zu mobilisieren undin wenigen Schulungsstunden für diese sensible undverantwortungsvolle Arbeit vorzubereiten. Bisher mit sehr mäßigemErfolg."Allein mit 'der Gnade ehrenamtlicher Unterstützung' wird derBedarf aber nicht gedeckt werden können", betont Sigrid Zimmer undbezeichnet die gängige Praxis als untauglich und unwürdig für alleBeteiligten. Obendrein sieht sie in dieser Entwicklung eine noch vielgrößere Gefahr: "Meist setzt die Betreuungssituation in einerdemenziellen Situation von Pflegebedürftigen ein. Einequalitätsgesicherte Begleitung durch eine feste Bezugsperson ist indiesem Stadium enorm wichtig." Das sei kaum durch ehrenamtlicheKräfte darstellbar. "Doch die Bundesländer nehmen offenbar Angebots-und Qualitätsmängel bewusst in Kauf", so die Kritik derBdSAD-Vorsitzenden. Das SGB gibt ihnen sogar die rechtlicheMöglichkeit dazu.Professionell tätige Senioren-Assistenten gibt es dagegen bereitsseit mehr als zehn Jahren - und damit lange vor der Pflegereform. Dienach dem "Plöner Modell" umfassend geschulten und qualifiziertenFrauen und Männer sind auf die individuelle Unterstützung undBegleitung älterer Menschen im nichtpflegerischen Bereichspezialisiert. Die in der BdSAD organisierten Mitglieder verpflichtensich zudem zur Einhaltung hoher Ethik- und Qualitätsstandards beiihrer gewerblichen Berufsausübung. Ihre Arbeit wird vorwiegend privatvergütet. Immer häufiger werden ihre Dienste aber auch für die sogenannte Verhinderungspflege angefordert, deren Kosten dann von denPflegekassen anstandslos übernommen werden. Warum es für dieUnterstützung im Alltag nun derart restriktive Vorgaben durch dieLänder gibt, ist für die BdSAD und ihre Mitglieder nichtnachvollziehbar.Pressekontakt:Thomas BartelQualifizierter Senioren-Assistent | Plöner ModellPressesprecher der Bundesvereinigung der Senioren-AssistentenDeutschland e.V.Vorwerkstr. 420357 HamburgTel. 040/658 673 66Mail: bartel@bdsad.deAnschrift der Geschäftsstelle:Pappelallee 78/7910437 Berlinwww.bdsad.deOriginal-Content von: Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell