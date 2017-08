Alltags(k)leben - Kaum zu glauben, was heutzutage alles geklebt wird (AUDIO)

Düsseldorf (ots) -Anmoderationsvorschlag:Egal, ob nun zum Basteln, Reparieren oder Dekorieren: Ein guterKlebstoff hilft einem dabei immer. Schon unsere Vorfahren warenbegeisterte Kleber: Vor 180.000 Jahren haben sie ihre Beile undPfeile mit Naturleim verklebt, und zwar mit dem aus erhitzterBaumrinde gewonnenen Birkenpech. Seit diesem ersten High-Tech-Kleberist zwar viel Zeit ins Land gegangen, aber geklebt wird immer noch,was das Zeug hält. Helke Michael berichtet.Sprecherin: Geklebt wird heutzutage nahezu überall. Vor allem inder Automobilindustrie ist Kleben inzwischen sozusagen das neueSchweißen, sagt der Henkel Klebstoffexperte Rainer Schönfeld.O-Ton 1 (Dr. Rainer Schönfeld, 31 Sek.): "Durch Klebstoffe werdenFahrzeuge langlebiger, leiser und um rund 15 Prozent leichter, alsoauch sparsamer. Außerdem werden Autos sicherer. Moderne Klebstoffekönnen nämlich fester und haltbarer verbinden als Schweißen. Sohelfen sie, dass die Knautschzone effizienter und gleichmäßiger dieAufprallenergie aufnimmt und der Fahrgastraum gleichzeitig stabilerbleibt. Damit Sie sich das mal besser vorstellen können: In einemmodernen Auto sind heutzutage rund 17 Kilogramm Kleb- undDichtstoffe, auch von Henkel, drin."Sprecherin: Klebstoffe findet man aber auch in vielenAlltagsgegenständen. Zum Beispiel in Kühlschränken, Fernsehern,Fußbällen und Sportschuhen - ja sogar in Babywindeln:O-Ton 2 (Dr. Rainer Schönfeld, 24 Sek.): "Schmelzklebstoffestabilisieren sozusagen den Windelkern und sorgen so für maximaleSaugfähigkeit und trockene Windeloberfläche, ohne die empfindlicheBabyhaut zu reizen. Lebensmittelverpackungen sind oft rundherum mitKlebstoff versehen, damit die Lebensmittel frisch bleiben. In Handysoder Tablets werden nicht nur die Gehäuse, sondern auch dieElektronikkomponenten geklebt. Nur deswegen überleben heutige Handyszum Beispiel überhaupt einen Sturz."Sprecherin: Dafür muss der Klebstoff natürlich vor allem eins:super gut kleben. Haftkraft und Festigkeit sind da besonders gefragt:O-Ton 3 (Dr. Rainer Schönfeld, 21 Sek.): "Einen Klebstoff bringenwir mehr oder weniger flüssig auf, so kann er auf die Oberflächefließen und Haftung aufbauen. Und dann lassen wir den Klebstoff festwerden, zum Beispiel durch Verdunstung von Wasser, wie beimPritt-Stift, oder durch eine chemische Reaktion wie beimPattex-Sekundenkleber. Nun hat der Klebstoff auch innere Festigkeit -und beides zusammen, Haftung und innere Festigkeit, lassen denKlebstoff dann kleben."Sprecherin: Und wie stark so ein Klebstoff heutzutage sein kann...O-Ton 4 (Dr. Rainer Schönfeld, 18 Sek.): "...das haben wir geradeauf unserem Werksgelände mit dem neuen Superkleber 'Loctite' gezeigt.Nur drei Gramm des Klebers reichten aus, um einen 200 Tonnen schwerenZug mit einer Lok zu verbinden. Und zwar auf einer Fläche von gerademal einem Drittel eines DIN-A4-Blatts - und der Kleber hielt, als derWaggon von der Lok angezogen wurde."Abmoderationsvorschlag:Henkel ist übrigens Weltmarktführer im Bereich derKlebstoff-Technologien. Mehr über Geschichte und Zukunft desKlebstoffs, seine Anwendungsgebiete und viele andere interessanteDinge finden Sie auch im Internet unter www.henkel.de.Pressekontakt:Hanna PhilippsTel.: +49-211-797-3626hanna.philipps@henkel.comOriginal-Content von: Henkel AG & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell