Der Alltag wird durch Technik verändert - Beko und Zukunftsforscher sagen voraus, dass Roboter bis 2050 die wichtigsten Nutzer von Haushaltsgeräten sein werden

Istanbul, Türkei (ots/PRNewswire) -- Beko und der Futurologe Dr. Ian Pearson prognostizieren, dass wirbald mit Robotern zusammenleben könnten und dass bis spätestens2050 Androiden die Mehrheit der Hausarbeiten erledigen werden.- Der technologische Fortschritt wird einen gesünderen Lebensstilunterstützen und der wöchentliche Großeinkauf von Lebensmittelnwird überflüssig werden, da Roboter sich mit anderen Geräten imHaus vernetzen werden, um gesunde Zutaten für die Familienachzuordern.Der einst ferne Traum von Roboterassistenten und autarken Gerätenkönnte bald Wirklichkeit werden; mit dem schnellen Fortschritt vonTechnologien wie augmentierte Realität (AR) und künstlicheIntelligenz (KI) wird sich die Art und Weise, wie wir leben, baldverändern. KI und IoT werden für die meisten Familien unverzichtbarwerden und die Grundlage dafür bilden, alles andere besser zu machen.Der Alltag, wie wir ihn kennen, dürfte schon 2050 Vergangenheit sein.Diese einschneidende Transformation wurde von dem führendenHeimgerätehersteller Beko in Zusammenarbeit mit Dr. Ian Pearson imRahmen einer Podiumsdiskussion auf der IFA, der weltweit größtenFachmesse für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte,vorhergesagt.Die Debatte auf der IFA konzentrierte sich auf "Die Zukunft derHaushaltsgeräte in einer sich schnell verändernden Welt", und diesesDokument, das in dieser Woche von Dr. Ian Pearson in Form eineslängeren Whitepapers veröffentlicht wurde, fasst die fünf wichtigstenTrends für das Leben in der Zukunft zusammen. Der Bericht erforschtdie sich stetig verändernden Verbrauchertrends und dentechnologischen Fortschritt, der sich auf die Lebensweise derMenschen auswirken wird, und wie Technologie in naher und fernerZukunft die Haushalte revolutionieren wird.1. Aufstieg der RoboterMachen Sie bis 2050 Platz für eine neue Art von Babysitter, einenButler oder eine Haushälterin, denn Roboter werden dann die Mehrzahlder Hausarbeit übernehmen und Ihnen mehr Freizeit geben. Derwöchentliche Lebensmitteleinkauf könnte bald der Vergangenheitangehören, denn zusammen mit dem Einsatz intelligenter Kühlschränkewerden Roboter bestimmen, welche Vorräte benötigt werden und wann.Sie können möglicherweise sogar die Intelligenz entwickeln, umautomatisch Vorräte nachzubestellen, die zur Neige gehen, so dassHaushalte von einer frischen und gesunden Ernährung profitierenkönnen, die frei von "schlechten" Lebensmitteln ist und die dieseausgeklügelten Maschinen vorbereiten werden, indem sie Ihren anderenHaushaltsgeräten intelligente Anweisungen erteilen.2. Ein ganz persönliches ZuhauseMachen Sie sich darauf gefasst, dass bis 2025 AR in Küchen auf derganzen Welt vorhanden sein wird und personalisierte Overlay-Bildernach den Vorlieben der einzelnen Familienmitglieder erstellen wird.Eltern und Kinder könnten gleichermaßen das Glück haben, ihr Zuhauseso zu gestalten, wie sie es möchten, von persönlich ausgewähltenDekorationen über virtuelle Gemälde auf den Wänden bis hin zum Blickauf einen schönen Strand aus dem Fenster. Während man nach wie vorMöbel und Geräte benötigen wird, um einen gut funktionierendenHaushalt zu führen, wird die Interpretation des Lebensumfeldsvollständig dem Betrachter überlassen und wird somit die Türen zueinem wahrhaft einzigartigen Wohnerlebnis öffnen.3. Beaufsichtigung von KindernEltern werden von einer leichteren Aufsicht der Kinderprofitieren, da Overlays zum Thema Essen und Getränke ihnen anzeigenkönnen, wie viele Kalorien von ihren Kindern konsumiert und verbranntwerden, wie sehr sich ihre Fitness im Vergleich zur Vorwocheverbessert hat, wie viel oder wie wenig Gemüse sie gegessen haben undob ihnen vielleicht irgendwelche Nährstoffe fehlen. In der Tat kannjedes Familienmitglied dank der Einführung von intelligentenKühlschränken und integrierten Hochleistungsherden vonpersonalisierten Menüs, Mahlzeiten und Nährstoffanalysen profitieren.Diese zukünftigen Innovationen werden den Verbrauchern helfen, mehrFreizeit in ihrem hektischen Leben zu finden, die sie mit ihrenLiebsten verbringen können.4. Hightech- für eine gesunde ErnährungDie Innovation in der Technologie wird mit verbrauchergesteuertenHightech-Gesundheitslösungen auch Ihre täglichen Wellness- undLifestyle-Gewohnheiten verändern. Die Konvergenz der Biotech-,Pharma- und Lebensmittelindustrien wird zur Schaffung intelligenterLebensmittel mit einem höheren Nährwert und besserem Geschmackführen. Unsere Begeisterung für Vitamine und Sportpräparate könntezur Schaffung von hochfunktionalen Lebensmitteln mit langfristigemgesundheitlichem Nutzen führen. Smarte Verpackungen, die mitHandy-Apps und Haushaltsgeräten verbunden und überSofortbenachrichtigungen kommunizieren können, werden in der Lagesein, genau zu verfolgen, was wir essen und wie wir eine gesunde,ausgewogene Ernährung aufrechterhalten können. Beko-Produkte sindunter Berücksichtigung gesunder Ernährung konzipiert.Zum Beispielerhält der Vakuum-Mixer 40 Prozent mehr Vitamin C, da verhindertwird, dass die Inhalte in Kontakt mit Luft kommen und oxidieren. DieEverFresh+®-Technologie in Kühlschränken hält Obst und Gemüse für biszu dreißig Tage länger frisch und minimiert den Stress verderblicheLebensmittel schnell verbrauchen zu müssen5. Das vernetzte HeimDank der Weiterentwicklung der Technologie werden Haushaltsgerätebald in der Lage sein, miteinander zu kommunizieren. AusgeklügelteSensoren werden es zum Beispiel der Waschmaschine ermöglichen, mitIhrem Smartphone zu kommunizieren um sich nach dem Wochenplan desHaushalts auszurichten. Geräte und Androiden werden wissen, dass dieKinder am Sonntagmorgen Fußballtraining haben, und sie können dafürsorgen, dass ihre Sportkleidung gewaschen wird und die Küchengerätesich auf die Zubereitung des Abendessens am Samstag vorbereiten unddass rechtzeitig gesunde Lebensmittel bestellt und zusammen mitempfohlenen Kochrezepten angeliefert werden.Maßgeschneiderte Programme werden durch maschinelles Lernenentwickelt und unsere Haushaltsgeräte werden unsere täglichenBedürfnisse und Gewohnheiten verstehen, um persönliche Lösungen zubieten, die unser Leben leichter machen werden. Dies wird unsletztlich Zeit dafür geben, um die Dinge zu tun, die wir gern tunwollen, während die Maschinen sich mit den Hintergrundprozessenbeschäftigen.Hakan Bulgurlu, der CEO von Arcelik, der Muttergesellschaft vonBeko, kommentierte: "Die Konvergenz von Technologie und Wissenschaftverändert den Bereich der Haushaltsgeräte radikal und wir erlebengerade aufregende Veränderungen. Wir von Beko möchten diese neuestenInnovationen der breiten Masse anbieten. Das ist das Herz unseresGeschäfts. Wir konzentrieren uns auf die neue Generation von Familienaus der ganzen Welt, die technisch versiert und gesundheitsbewusstsind. Unsere Aufgabe ist es, Produkte zu entwickeln, die uns einenTeil der Last unseres zunehmend hektischen Lebens als Verbraucherabnehmen können. Nehmen Sie zum Beispiel dieAquaTech[TM]-Waschmaschine von Beko, die intelligentere undschnellere Programme mit einem bis zu 50 Prozent kürzeren Zyklusanbietet, was den arbeitenden Familien dringend benötigte Zeiteinspart."Der Zukunftsforscher Dr. Ian Pearson zieht diese Schlussfolgerung:"Die Technologie macht unser Leben reicher und einfacher, und dieserProzess wird auf lange Zeit hin noch schneller werden. Wenn wir sierichtig einsetzen, kann sie uns Zeit einsparen und uns mehr Kontrolleüber unser Leben geben, dies wiederum wird es uns ermöglichen, unsereZeit auf sinnvollere Weise zu verbringen."Über Beko:Beko ist die Nummer Eins auf dem europäischen Markt fürfreistehende Haushaltsgeräte und die zweitgrößte Haushaltsgerätemarkein Europa (Dez. 2017). Seit dem Jahr 2000 ist sie die am schnellstenwachsende Marke auf dem europäischen Markt. Die Produkte der MarkeBeko sind mittlerweile zu einem integralen Bestandteil von mehr als400 Millionen Verbrauchern in mehr als 140 Ländern geworden. Beko istdie internationale Hausgerätemarke von Arçelik und ein GlobalPremium-Partner des FC Barcelona.Über Dr. Ian Pearson:Dr. Ian Pearson ist ein Vollzeit-Futurologe, der Entwicklungen ineiner Vielzahl von Technologien, Unternehmen, der Gesellschaft, derPolitik und der Umwelt verfolgt und vorhersagt. Er hat Mathematik undPhysik studiert, ist ein Doktor der Wissenschaften und hat inzahlreichen Branchen gearbeitet, von Maschinentechnik über Luftfahrt,Kybernetik und nachhaltiges Transportwesen bis hin zu elektronischerKosmetik. Zu seinen mehr als 1850 Erfindungen gehören Textnachrichtenund die aktive Kontaktlinse. Von 1991 bis 2007 war er derhauptamtliche Futurologe von BT und betreibt nun Futurizon, einkleines Futures-Institut. Er schreibt, lehrt und berät weltweit überalle Aspekte der technologiebasierten Zukunft. Er hat acht Büchergeschrieben und hatte über 750 Fernseh- und Radioauftritte. 