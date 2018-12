Der Alltag ist noch lange nicht barrierefrei / ADAC testet barrierefreien Zugang zu Einrichtungen des öffentlichen Lebens

München (ots) - Wie gut ist der barrierefreie Zugang zuEinrichtungen des täglichen Lebens umgesetzt? Diese Frage stand imZentrum eines ADAC Tests von Barrierefreiheit in deutschen Städten.Das Ergebnis zeigt, dass sich sowohl Kommunen als auch Betreiber dereinzelnen Einrichtungen im Test um Verbesserungen bemühen. Dennochbleibt eine Menge zu tun."Es sind noch viele Anstrengungen nötig, bis wir alle Wege unserestäglichen Lebens barrierefrei gehen können. Kommunen und Betreibervon Einrichtungen des öffentlichen Lebens sind gleichermaßengefordert, sich für dieses wichtige Thema noch mehr zu engagieren alsbisher. Dabei kommt Barrierefreiheit Menschen mit körperlichen odergeistigen Einschränkungen zugute, sie bietet aber auch mehr Komfortund Zugänglichkeit für alle Menschen, zum Beispiel auch Älteren oderEltern mit Kinderwagen", so Ulrich Klaus Becker, ADAC Vizepräsidentfür Verkehr.Im Test konnte keine einzige der 90 getesteten Treppen dieAnforderungen kompletter Barrierefreiheit erfüllen. Die Kanten derStufen, zumindest der ersten und der letzten, waren zwar meistmarkiert, nur selten gab es jedoch Aufmerksamkeitsfelder am oberenAnfang der Treppe, die vor einem Absturz warnen. Von den 75 Aufzügenim Test genügte nicht einmal ein Drittel den wichtigsten Ansprüchen.Bei den Rampen waren es sogar nur 17 Prozent.Probleme machen auch die oft zu hoch angebrachten Bedienelementebei fast zwei Drittel der Parkscheinautomaten und bei mehr als dreiViertel der ÖPNV-Ticketautomaten. Bei rund der Hälfte derHaltestellen fehlten tastbare Sicherheitsstreifen. Kontrastreichgestaltet waren sie nur bei rund zwei Drittel.Viele Prüfpunkte lieferten ein "Ja, aber...". So hatten Theken,Automaten und Aufzüge zwar genügend Freiraum, die Theken waren abernur selten zu unterfahren. Durchgänge zwischen Hindernissen auföffentlichen Wegen oder in den Einrichtungen waren fast immerausreichend breit, die Hindernisse selbst jedoch nicht immerkontrastreich gestaltet. Barrierefreie Parkplätze in Parkanlagenentsprachen in der Regel den gesetzlichen Anforderungen. Normalbreite Längsparkplätze auf der Straße allerdings haben einen großenNachteil: Wer hier auf der Fahrerseite aussteigt, steht mitten imVerkehr.Positiv: Die Wege auf Parkplätzen und in den Einrichtungen warenmeist gut begeh- und befahrbar. Ampeln waren sehr häufig mit einemtast- oder hörbaren Signal ausgestattet, und die Taster fast immergut zu erreichen. Kreuzungen waren für Gehbehinderte undRollstuhlfahrer in den meisten Fällen zu bewältigen, wenngleich derBordstein nicht immer völlig abgesenkt war. Das allerdings kommtBlinden und Sehbehinderten zugute, die eine Schwelle zum Tastenbrauchen, zumal oft Bodenindikatoren gefehlt haben.Durchgeführt wurde der Test Ende vergangenen Jahres in jeweilsfünf Einrichtungen in zehn deutschen Großstädten. Ausgewertet wurdendie Daten auf Basis der für die Barrierefreiheit relevantenEinzelpositionen über alle getesteten Einrichtungen hinweg.Alle Informationen zum Test finden Sie unter www.adac.de.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell