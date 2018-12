Allstate: Faktencheck!

Weitere Suchergebnisse zu "Allstate":

Per 02.12.2018, 02:07 Uhr wird für die Aktie Allstate am Heimatmarkt New York der Kurs von 89,13 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Schaden- und Unfallversicherung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Allstate konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Allstate auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Allstate aktuell 2,06. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,94 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Insurance". Allstate bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die Allstate-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 6 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Allstate-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 105,7 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 18,51 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (89,19 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Allstate somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.