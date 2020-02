Allstate Corp-The: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Allstate":

Für die Aktie Allstate Corp-The stehen per 12.02.2020, 12:54 Uhr 125.17 USD zu Buche.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Allstate Corp-The auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Allstate Corp-The in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Allstate Corp-The haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Allstate Corp-The bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Allstate Corp-The auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Allstate Corp-The in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Allstate Corp-The hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Allstate Corp-The-Aktie beträgt dieser aktuell 106,41 USD. Der letzte Schlusskurs (125,1 USD) liegt damit deutlich darüber (+17,56 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Allstate Corp-The somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (114,54 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+9,22 Prozent Abweichung). Die Allstate Corp-The-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. In Summe wird Allstate Corp-The auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.