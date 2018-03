Allreal verkauft über Management Buyout das Bewirtschaftungssgeschäft für Dritte

Zürich (awp) - Das Immobilienunternehmen Allreal hat rückwirkend auf Anfang 2018 das Geschäft von Hammer Retex zur Liegenschaftsbewirtschaftung für Dritte im Rahmen eines Management Buyouts veräussert. Käufer ist Philippe Welti. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung von Hammer Retex und Leiter der Niederlassung in Zürich. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie es in der am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung heisst.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten