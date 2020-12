Allreal Holding AG Aktie: Leerstandsquote auf Rekordtief

Die Halbjahreszahlen von Allreal unterscheiden sich kaum vom Vorjahr. Der Umsatz fiel um 0,75% auf 278,7 Mio SFr und der Gewinn um 3,1% auf 86,4 Mio SFr. In der Sparte Immobilien gingen die Mieterträge um 1,8 Mio SFr zurück, wovon 1,3 Mio SFr auf die Eigennutzung des Bürogebäudes in der Lindbergh-Allee zurückzuführen sind. Durch die Coronakrise erreichte Allreal eine Vielzahl an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung