Allreal: Achtung, lieber Anleger!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Allreal. Die Aktie notiert im Handel am 09.09.2019, 12:26 Uhr, an ihrer Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 192.47 CHF.

Unsere Analysten haben Allreal nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Derzeit schüttet Allreal nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche . Der Unterschied beträgt 0,81 Prozentpunkte (3,41 % gegenüber 4,22 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Allreal liegt bei 15,15, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Allreal bewegt sich bei 20,15. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der ein "Buy" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 25,28. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Allreal zahlt die Börse 25,28 Euro. Dies sind 22 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 20,65. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.