Allkem-Aktie: Nächstes Kursziel erreicht – kommt jetzt die Korrektur?

Seit der russischen Invasion in der Ukraine sind australische Lithiumwerte sprunghaft angestiegen. Das betrifft auch die Papiere von Allkem, das früher als Orocobre Limited bekannt war. Seit dem 24. Februar sind die Kurse in der Spitze um mehr als 64 Prozent angestiegen. Am Dienstag wurde an der australischen Heimatbörse beim Stand von 14,20 Australischen Dollar (AUD) ein neues Allzeithoch erreicht. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung