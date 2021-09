Alljährliche Konferenz von IR 2021 wiederaufgenommen - Anmeldungen ab sofort möglich

Sydney (ots/PRNewswire) - Die wichtigsten Informationen in Kurzform:- IR hat die Wiederaufnahme der jährlichen Konferenz, IR Connect (https://www.ir.com/events/connect) für Donnerstag, den 21. Oktober 2021 angekündigt.- Auf der Tagesordnung der IR Connect stehen Keynotes von CEO John Ruthven und Chief Marketing and Product Officer Kevin Ryder sowie Informationen zu Produktentwicklungen, Vorträge von Branchenexperten, Akkreditierung und die IR Awards.- Die IR Connect wird als eine virtuelle, kostenlose Veranstaltung abgehalten, für die man sich ab sofort anmelden kann.IR (ASX:IRI), der weltweit führende Anbieter von Experience-Management-Lösungen für kritische IT-Infrastrukturen, Zahlungsverkehrs- und Kommunikations-Ökosysteme, hat die Wiederaufnahme seiner jährlichen Konferenz IR Connect (https://www.ir.com/events/connect) für Donnerstag, den 21. Oktober 2021 angekündigt.Die Veranstaltung bietet ein gestrafftes Programm mit Keynotes von John Ruthven, CEO, und Kevin Ryder, Chief Marketing and Product Officer, sowie Updates zu geplanten Produkten, Einblicke von führenden Branchenexperten, Schulungen und Akkreditierungen und die mit Spannung erwarteten IR Awards."Die Welt, in der wir leben und arbeiten, hat sich dramatisch verändert, und IR hat hart daran gearbeitet, Innovationen zu schaffen und unsere Kunden bei diesem Wandel zu unterstützen. Die IR Connect ist eine fantastische Plattform für uns, um mit unserer Community in Kontakt zu treten, die Herausforderungen anzusprechen, mit denen unsere Kunden konfrontiert sind, und sie mit dem Wissen und den Fähigkeiten auszustatten, die sie für ihren Erfolg benötigen", so Kevin Ryder.Bereits im zweiten Jahr wird die Veranstaltung virtuell abgehalten und ist für alle Teilnehmer kostenlos.Ryder fügte hinzu: "Wir würden unsere Kunden zwar gerne persönlich treffen, aber die anhaltende Unsicherheit in Bezug auf Reisen macht das schwierig. Der Vorteil des virtuellen Formats ist jedoch, dass wir die Veranstaltung für ein viel größeres Publikum öffnen und mehr Menschen die Möglichkeit geben können, überall auf der Welt Kontakte zu knüpfen."Anmeldungen für die Veranstaltung sind jetzt offen, reservieren Sie Ihren Platz unter ir.com/connect (https://www.ir.com/events/connect).Informationen zu IRIR ist der weltweit führende Anbieter von Leistungsmanagement und Analysen für grundlegende Kommunikation und Zusammenarbeit (https://www.ir.com/products/collaborate), IT-Infrastruktur (https://www.ir.com/products/infrastructure) und Zahlungsökosysteme (https://www.ir.com/products/transact). Mehr als 1000 Unternehmen in über 60 Ländern nutzen Lösungen von IR, um geschäftskritische Erkenntnisse zu gewinnen und Millionen von Kunden auf der ganzen Welt hohe Verfügbarkeit und Leistung zu bieten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1538708/Logo.jpgPressekontakt:Medienkontakte bei IRStuart MatthewmanTel: +61-4-1030-8878media@ir.comOriginal-Content von: IR, übermittelt durch news aktuell