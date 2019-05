Allied Telesis gewinnt Kategorien für Unternehmen des Jahres und Softwareprodukte der Network Computing Awards 2019

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Allied Telesis (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2462730-1&h=4204242919&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462730-1%26h%3D2036254339%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fbit.ly%252F2mVuLpr%26a%3DAllied%2BTelesis&a=Allied+Telesis), ein führender Anbieter von Hardware- undSoftwareprodukten, die Kunden den Aufbau sicherer, funktionsreicherund skalierbarer Lösungen für den Datenaustausch ermöglichen, gabheute bekannt, dass das Unternehmen die Kategorien "NeuesSoftwareprodukt des Jahres", "Softwareprodukt des Jahres" und"Unternehmen des Jahres" der Network Computing Awards (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2462730-1&h=1335575000&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462730-1%26h%3D649111589%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fbit.ly%252F2HcOD4O%26a%3DNetwork%2BComputing%2BAwards&a=Network+Computing+Awards) gewonnen hat. Dies ist bereits dasdritte Jahr in Folge, dass Allied Telesis auf dieser renommiertenBranchenveranstaltung hochrangige Auszeichnungen erhielt,einschließlich "Bestes Hardwareprodukt des Jahres" im vergangenenJahr.Die Network Computing Awards wurden vor 13 Jahren ins Lebengerufen, um Unternehmen anzuerkennen, die beim strategischen undinnovativen Netzwerkmanagement über technische Kategorien wieNetzwerke, Hardware, Software und Daten hinweg eine führende Rollespielen. Die Gewinner werden jedes Jahr basierend aufOnline-Abstimmungen der Leser des Magazins und der Öffentlichkeitausgewählt, die entscheiden, welche Lösungen und Produkte einesUnternehmens in ihrer Klasse führend sind.Allied Telesis konnte sich in der Kategorie "Unternehmen desJahres" vor dem Unternehmen Dell an die Spitze setzen. Der Erhaltdieser Auszeichnung ist eine erfreuliche Nachricht und stärkt diePosition des Unternehmens als führender Anbieter vonUnternehmensvernetzungen.Die ausgezeichneten Softwareprodukte waren Vista Manager EX (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2462730-1&h=2266795232&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462730-1%26h%3D2343309662%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fbit.ly%252F2vPEe8E%26a%3DVista%2BManager%2BEX&a=Vista+Manager+EX) und Autonomous Wave Control (AWC) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2462730-1&h=3348156197&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462730-1%26h%3D4207348687%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fbit.ly%252F309MuOr%26a%3DAutonomous%2BWave%2BControl%2B(AWC)&a=Autonomous+Wave+Control+(AWC)). Vista ManagerEX ermöglicht die automatische Erkennung und Verwaltung einer großenBreite von Geräten, reduziert die Betriebskosten von Netzwerkenmithilfe von intelligenten Diensten und bietet ein einzelnesManagement-Dashboard für verdrahtete und drahtlose Netzwerke. AWC isteine fortschrittliche Netzwerktechnologie, die künstliche Intelligenzeinsetzt, um die Konnektivität und Leistung von drahtlosen Netzwerkensignifikant zu verbessern und gleichzeitig die Bereitstellungs- undBetriebskosten zu reduzieren."Wir sind sehr stolz, dass unser Unternehmen die Auszeichnungenfür Unternehmen und Software des Jahres auf einer solch renommiertenVeranstaltung gewonnen hat", sagte Graham Walker, Product MarketingDirector von Allied Telesis. "Wir sind davon überzeugt, dass unsere30-jährige Erfahrung und Innovation Allied Telesis zur perfekten Wahlfür Unternehmensnetzwerke macht, und dies wurde nun im Rahmen einerAbstimmung durch die Öffentlichkeit bestätigt."Das Team konnte sich zusätzlich über zwei lobende Erwähnungen fürden Switch der Serie x950 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2462730-1&h=2285807596&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2462730-1%26h%3D2319961434%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fbit.ly%252F2S3D5US%26a%3Dx950%2Bswitch%2Bseries&a=Switch+der+Serie+x950) inder Kategorie für Rechenzentrumsprodukt des Jahres undHardwareprodukt des Jahres freuen. Dies ist ein klares Zeugnis fürdie erfolgreiche Arbeit von Allied Telesis bei der Bereitstellung derintelligenten Infrastruktur-Lösungen, die das Networking einfachermachen.Die Network Computing Awards wurden am Abend des 2. Mai in London,Großbritannien, verliehen.Informationen zu Allied TelesisAllied Telesis ist ein weltweit führendes Unternehmen in IoT- undSDN-fähigen Lösungen für Unternehmen, Regierungen,Bildungseinrichtungen und kritische Infrastruktur. Das Angebot desUnternehmens umfasst maßgeschneiderte, hochmoderne Konnektivitäts-und Vernetzungslösungen am Netzwerkrand, die Innovation ermöglichen,die Prozessagilität verbessern und Kunden auf der ganzen Welt zueinem Wettbewerbsvorteil verhelfen.Allied Telesis verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung,beschäftigt 1.600 Mitarbeiter und kann auf 100.000 Installationen inüber 60 Ländern verweisen. Das Unternehmen engagiert sich für dieBereitstellung von Lösungen für Kunden, die nach den höchstenStandards und Qualitätsanforderungen entwickelt und hergestelltwerden. Allied Telesis ist als Innovator der Art und Weise anerkannt,wie Dienste und Anwendungen bereitgestellt und verwaltet werden, umeinen Wertzuwachs zu erzielen und die Betriebskosten zu senken.