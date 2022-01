Allied Telesis Switches für den Einsatz in sicheren Regierungsnetzwerken zugelassen

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Hochleistungs-Campus-Switches bestehen strenge Tests des US-Verteidigungsministeriums für Interoperabilität und CybersicherheitAllied Telesis, ein führender Anbieter von skalierbaren und sicheren Lösungen für den Datenaustausch, gab heute bekannt, dass mehrere seiner Switching-Produkte die APL-Zertifizierung (Approved Products List) des US Department of Defense Information Network (DoDIN) und die FIPS140-2-Validierung erhalten haben.Die DoDIN APL ist eine einheitliche Liste von Produkten, die für den Einsatz im Telekommunikationsnetz des Verteidigungsministeriums für Daten-, Sprach- und Videodienste zugelassen sind. Die Defense Information Systems Agency (DISA) pflegt das APL-Verfahren, um sicherzustellen, dass es den Anforderungen des Verteidigungsministeriums entspricht und mit der sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft Schritt hält. Dementsprechend schreibt sie vor, dass nur Produkte, die die strengen Anforderungen der FIPS140-2-Kryptografievalidierung erfüllen, für weitere Interoperabilitäts- und Cybersicherheitstests geeignet sind, bevor sie für die Aufnahme in die DoDIN APL zertifiziert werden.Nach erfolgreichen Tests im Joint Interoperability Testing Center in Fort Huachuca, Arizona, sind die folgenden Campus-Switches von Allied Telesis, die mit dem Betriebssystem AlliedWare Plus™ ausgestattet sind, nun für die Anbindung an Netzwerke des Verteidigungsministeriums zugelassen:- SwitchBlade stapelbarer modularer Gehäuseschalter- x950 Serie 10/40/100 Gigabit stapelbare Switches- x550 Serie 10/40 Gigabit stapelbare Switches„Wir freuen uns sehr, dass diese Switches nun in der US DoDIN Approved Products List aufgeführt sind", so Tom McGrevey, Federal Sales Director von Allied Telesis. „Diese Zertifizierung unterstreicht unser Engagement, die Infrastruktur des Verteidigungsministeriums zu sichern und zu modernisieren, da der Schutz der IT-Systeme des Bundes immer wichtiger wird. Darüber hinaus geben unsere zertifizierten Lösungen den Kunden die Möglichkeit, ihre Netzwerke umzugestalten und geschäftskritische Innovationen mit einfach zu bedienenden, leistungsstarken Netzwerk-Fabrics zu beschleunigen."Allied Telesis hat sich seit langem darauf konzentriert, Netzwerke zuverlässig und sicher zu machen. Neben der DoDIN APL-Zertifizierung sind ausgewählte Produkte von Allied Telesis auch nach FIPS 140-2 zertifiziert und erfüllen die Anforderungen von TAA und NDAA. Um die Sicherheit in der Lieferkette zu erhöhen, ist die Logistikorganisation von Allied Telesis nach C-TPAT Level 3 zertifiziert, was bedeutet, dass Bestellungen von der Lieferung der Komponenten bis zum endgültigen Versand sicher gehandhabt werden, um Manipulationen oder Änderungen zu verhindern.Die DoDIN APL-zertifizierten Produkte von Allied Telesis sind über mehrere wichtige Vertragsvehikel, darunter 2GIT, ITES, SEWP IV und GSA, sowie über Distributions- und lokale Geschäftspartner erhältlich. Wenden Sie sich an ein lokales Allied Telesis-Verkaufsbüro, um weitere Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit zu erhalten.Informationen zu Allied TelesisAllied Telesis stellt seit über 30 Jahren zuverlässige, intelligente Konnektivitätslösungen für Anwendungsfälle jeder Art bereit - angefangen bei Unternehmensorganisationen bis hin zu komplexen Infrastrukturprojekten auf der ganzen Welt. Wir innovieren ständig die Art und Weise, wie Dienste und Anwendungen angeboten und verwaltet werden, um eine Wertsteigerung erzielen und Betriebskosten senken zu können. Besuchen Sie uns online auf www.alliedtelesis.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/884909/Allied_Telesis_Inc___Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3424375-1&h=4262873959&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3424375-1%26h%3D3460674340%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F884909%252FAllied_Telesis_Inc___Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F884909%252FAllied_Telesis_Inc___Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F884909%2FAllied_Telesis_Inc___Logo.jpg)Pressekontakt:Graham Walker,marketing@alliedtelesis.com,+1 408-519-8700Original-Content von: Allied Telesis, übermittelt durch news aktuell