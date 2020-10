Allianz: Das wird jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

In der zweiten Septemberhälfte stürzte die Allianz-Aktie regelrecht ab. Der Kurs ging in eine sehr steile Abwärtsbewegung über und ermäßigte sich bis zum 24. September auf ein Tief bei 160,10 Euro. Es wurde am 2. Oktober durch das Tief bei 159,64 Euro noch einmal leicht unterschritten. Dennoch gelingt es den Bullen im Augenblick, die 160,00-Euro-Marke zu behaupten.

Damit steigt die



