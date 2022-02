Allianz will griechischen Versicherer European Reliance übernehmen

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Allianz will einen griechischen Branchenkollegen übernommen. Gekauft werden sollen 72 Prozent an European Reliance , wie das Unternehmen am späten Freitagabend mitteilte. Um alle ausstehenden Aktien zu erwerben, bietet Allianz 7,80 Euro je Reliance-Aktie oder insgesamt 207 Millionen Euro. Die Griechen verzeichnen der Mitteilung zufolge gebuchte Bruttoprämien in Höhe von 223 Millionen Euro./he