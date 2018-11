Allianz will Gewinn bis 2021 weiter steigern

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Europas größter Versicherer Allianz will seinen Gewinn in den kommenden Jahren weiter steigern.



Das operative Ergebnis solle zwischen 2018 und 2021 im jährlichen Schnitt um mehr als 4 Prozent wachsen, geht aus Präsentationen des Vorstands zum Kapitalmarkttag des Dax-Konzerns am Freitag in München hervor. Der Gewinn je Aktie soll zwischen 2019 und 2021 um mehr als 5 Prozent zulegen. Dabei will die Allianz eine Eigenkapitalrendite von mehr als 13 Prozent erreichen.

Zum Kapitalmarkttag kündigte die Allianz auch eine deutliche Vereinfachung des Geschäfts in der Sachversicherung an. So will sie ihre Produkte etwa in der Kfz- und Hausratversicherung über mehrere Länder hinweg vereinheitlichen. Angebote und Verträge sollen einfacher und verständlicher werden. Zugleich sollen dadurch die Kosten für den Konzern sinken./stw/jha/