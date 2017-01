Allianz: Das verspricht gigantisches WACHSTUM!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Lieber Leser,

die Allianz setzt jetzt alles auf China. Ein Geschäft zusammen mit dem britischen Bankhaus Standard Chartered bildet der Versicherer eine Kooperation um den Wachstumsmarkt China zu erobern. In den kommenden Jahren werden hier die unterschiedlichsten Sachversicherungsprodukte verkauft. Damit wird die stetig wachsende Nachfrage in dieser Region bedient werden. Hier wird ein jährliches Wachstum von über 10 Prozent erwartet. Mit dem Deal kann sich die Allianz einen wichtigen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen. Auch andere Versicherer wie die AXA waren daran interessiert. Am Ende konnte die Allianz das Geschäft aber abschließen. 200 Millionen Dollar soll die Vertragsunterzeichnung gekostet haben.

GESCHENKE für die Aktionäre

Bis zu drei Milliarden Euro plant die Allianz ihren Aktionären zurückzugeben. Nicht in Form einer Dividende, sondern indem sie eigene Aktien aufkauft. Diese Meldung beflügelte den Aktienkurs des größten deutschen Versicherers bereits Anfang des Jahres. Das Aktienrückkaufprogramm könnte in diesem Jahr den Kurs deutlich stabilisieren.

Allianz ist SYSTEMRELEVANT

Als einziger Versicherungskonzern in Deutschland wurde die Allianz als Systemrelevant eingestuft. Zu groß ist das verwaltete Vermögen, als das es unbedeutend für die Allgemeinheit ist. Aktuell kontrolliert das Unternehmen etwa 928 Milliarden Dollar und das in über 70 Ländern weltweit. Damit ist die Allianz Europas zweitgrößter Versicherer.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse