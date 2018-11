Allianz verlängert Vertrag von Chef Oliver Bäte

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Allianz-Chef Oliver Bäte bleibt eine weitere Runde an Bord.



Der Aufsichtsrat habe die erneute Bestellung vorzeitig beschlossen und den Vertrag bis Ende September 2024 verlängert, teilte Europas größter Versicherer Allianz am Freitag in München mit. Bäte ist seit Mai 2015 Chef bei der Allianz.

Der Dax-Konzern steht vor der Neuausrichtung seines Schaden- und Unfallgeschäfts. Nachdem der Vorstand die Lebensversicherung auf die Niedrigzins-Ära angepasst und die Vermögensverwaltung nach turbulenten Zeiten wieder auf Wachstumskurs gebracht hat, hat sich Bäte nun die größte Sparte des Konzerns vorgenommen. Sein neues Strategieprogramm für das Schaden- und Unfallgeschäft will Bäte beim Kapitalmarkttag am 30. November vorstellen./stk/jha/