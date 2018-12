Allianz übernimmt ADAC Autoversicherung schon Anfang 2019

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

BONN/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas größter Versicherer Allianz übernimmt die Anteile seines Schweizer Rivalen Zurich an der ADAC Autoversicherung ein Jahr früher als geplant.



Der Eigentumsübergang an dem Gemeinschaftsunternehmen solle nun voraussichtlich zum 1. Januar 2019 erfolgen, teilten beide Unternehmen am Montag mit.

Die Partnerschaft war ursprünglich zum 31. Dezember 2019 gekündigt worden. Die drei Parteien haben sich den Angaben zufolge aber jetzt im Grundsatz darauf geeinigt, der Allianz vorzeitig die Kooperation mit der ADAC Autoversicherung AG zu ermöglichen. Über den Kaufpreis vereinbarten die Beteiligten Stillschweigen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die deutsche Finanzaufsicht Bafin.

Eine große Anzahl der betroffenen Zurich-Mitarbeiter soll zum März 2019 übernommen werden. Die Betroffenen erhielten in den nächsten Tagen ein verbindliches Angebot, hieß es. Dazu gehöre auch ein Beschäftigungsschutz am bisherigen Standort. Das Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in München war 2007 gegründet worden./stw