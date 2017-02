Allianz: Das sind die neuen Konkurrenten!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Lieber Leser,

der Versicherungsriese Allianz hat mit der Banco Santander und der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank zwei neue Partner an Land gezogen, um seine Versicherungsprodukte zu vertreiben. Auch mit anderen Banken kooperiert der Münchener DAX-Konzern im Endkunden-Geschäft. Gleichzeitig treibt die Allianz auch ihre digitale Transformation voran.

Zweigleisige Vertriebsstruktur

So wurden in den letzten eineinhalb Jahren nur Produkte auf den Markt gebracht, die auch über ein digitales Angebot in Form einer Smartphone-App verfügen. Inzwischen hat der Axa-Rivale den Großteil seiner Produkte digitalisiert und ist in dieser Hinsicht gut aufgestellt. Einerseits erreicht man mit mehreren Vertriebskanälen eine größere Kundenbasis, andererseits ist die Digitalisierung mit Blick auf die mächtigen US-Tech-Konzerne wie Amazon und Apple ohnehin alternativlos.

Da diese Unternehmen über einen schier unendlichen Kunden-Datensatz verfügen, werden sie inzwischen als ernstzunehmende Konkurrenten angesehen. „Jeder andere, der versucht, die Kundenschnittstelle zu besetzen, ist für uns ein Wettbewerber“, erklärt Allianz Deutschland-Chef Manfred Knof im Gespräch mit dem Handelsblatt. Gleichwohl sei der stationäre Vertrieb über Bankfilialen mit der Möglichkeit einer persönlichen Beratung laut Knof weiterhin von großer Bedeutung.

Was macht der Anteilsschein?

Die Allianz-Aktie präsentiert sich nach wie vor in ausgezeichneter Form. In den vergangenen 2 Wochen konnte der DAX-Titel um gut 7 Prozent auf ein neues 12-Monats-Hoch klettern. Die nächste wichtige Hürde verläuft im Bereich von 170,00 Euro (April-Hoch 2015). Den Analysten zufolge könnte der Ausbruch über diese Marke gelingen. Sie trauen der Aktie im Schnitt ein Kursziel von 171,86 Euro zu.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse