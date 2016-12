Die Allianz reibt sich die Hände!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

mit der Intensität eines Blitzes schlugen letzte Woche die News zur Allianz bei den Anlegern ein. Denn die Aktie konnte sich seit Anfang Juli erholen und die Kursgewinne belaufen sich mittlerweile auf knapp ein Drittel. Am 8. Dezember konnte mit einem Kurs von 158,40 Euro ein neues 6-Monats-Hoch gefeiert werden. Kann sich die Situation halten?

Zins-Profiteur: Die anziehenden Zinsen in den USA halfen dem Unternehmen erheblich und die Renditen von 10-jährigen US-Staatsanleihen lohnen sich mit 2,5 Prozent wieder, denn Fed-Chefin Janet Yellen hat unlängst die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Drei weitere Zinsschritte könnten im kommenden Jahr folgen und Donald Trump will die US-Wirtschaft mit Steuersenkungen und Investitionen und einer Deregulierung der Finanz- und Versicherungsbranche zusätzlich ankurbeln.

Zukäufe geplant: Das M&A-Budget beträgt rund 3 Mrd. Euro und derzeit wird der Markt nach möglichen Zukäufen abgesucht. Während sich einerseits der Eindruck verdichtet, dass es derzeit keine geeigneten Übernahmekandidaten gibt, bemüht sich die Allianz nun wohl um den französischen Ableger der italienischen Generali. Mögliche Wettbewerbsbedenken oder aber die Generali selbst könnten dem aber entgegenstehen. Zudem erklärte ein Insider, dass Generali Frankreich nicht verlassen wolle.

Wie sich die Situation bei der Allianz weiter entwickelt bleibt abzuwarten. Sicher würden sich die Aktionäre über die Alternative zu einem Zukauf, eine Ausschüttung an die Aktionäre in Form einer Sonderdividende, freuen. Wir bleiben für Sie an der Sache dran.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse