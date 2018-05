Allianz rechnet mit Schäden von 4 Millionen Franken durch Unwetter vom Mittwoch

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Wallisellen (awp) - Die Gewitter vom Mittwoch im Aargau und im Kanton Zürich haben Schäden in Millionenhöhe hinterlassen. Die Versicherungsgesellschaft Allianz Suisse rechnet nun in ersten Schätzungen mit rund 1'200 Schadenfällen und einem Schadenaufwand von rund 4 Millionen Franken, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Vor allem im Zürcher Unterland rund um Dielsdorf habe der Starkregen für etwa 700 Sachschäden durch Überschwemmungen gesorgt. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten