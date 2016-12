Allianz punktet mit Telematik-Tarif bei Kfz-Versicherungen

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Allianz kommt mit ihrem per Smartphone überwachten Rabatt für sicheres Fahren bei jungen Autofahrern besser an als selbst prophezeit.



Im hart umkämpften Markt der Kfz-Versicherungen hat der Münchner Versicherungskonzern das für das erste Jahr des neuen Telematik-Tarifs angekündigte Ziel bereits erreicht - und das nach etwas mehr als sechs Monaten. Im Mai hatte die Allianz Deutschland angekündigt, im ersten Jahr 20 000 bis 25 000 "BonusDrive"-Policen abschließen zu wollen. Derzeit seien es 20 300, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zielgruppe sind junge Fahrer bis 28.