Allianz: Nach oben ist noch Luft!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie ist im Oktober in eine ausgeprägte Korrektur übergegangen. Zuvor hatte der Kurs am 27. September bei 197,50 Euro ein neues Zwischenhoch ausgebildet. In Folge dieser Korrektur fiel der Wert bis zum 26. Oktober auf 176,42 Euro zurück.

Die auf diesem Niveau gestartete Gegenbewegung entwickelt sich immer mehr zu einem fünfteiligen Aufwärtsimpuls. Derzeit könnten wir uns in der Welle 4, also ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.