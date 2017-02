Allianz: Das nenne ich mal eine Hausnummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

die Allianz hat erneut ihr Windkraft-Portfolio aufgestockt. Inzwischen beträgt der Wert dieser Vermögensanlage bereits über 3,5 Mrd. Euro – das nenne ich mal eine Hausnummer. Damit dürfte der deutsche Versicherungskonzern vermutlich zu den größten Privatinvestoren in dieser Branche zählen. Für den Windkraftsektor ist das eine gute Nachricht.

Durchschnittliches Investment liegt bei 50 Mio. Euro

Das aktuell zugekaufte Projekt befindet sich im US-Bundesstaat Oklahoma. Der Windpark Great Western liefert etwa 225 Megawatt Strom und versorgt damit rund 70.000 Haushalte. Betreiber der Anlage ist die EDF Renewable Energy. Die Kosten teilt sich die Allianz mit dem Co-Investor MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc), einem weltweit führenden Finanzkonzern aus Japan.

Zur Höhe der Investition äußerte sich der Konzern nicht. Es lässt sich nur so viel sagen: Die Allianz ist mittlerweile an 74 Solar- und Windparks beteiligt. Das ergibt bei einem Gesamtinvestment von 3,5 Mrd. Euro eine durchschnittliche Investitionssumme von knapp 50 Mio. Euro.

Hoffnung für Windkraftbranche

Für die Windkraftbranche ist das Engagement solcher stiller Teilhaber mit nahezu unerschöpflichem Kapital ein Segen. Denn weltweit streichen Staaten ihre Subventionen für Erneuerbare Energien zusammen. Dadurch dürfte kleineren Betreibern von Windparks in Zukunft die Finanzierung weitaus schwerer fallen. Doch wenn nun die großen Energiekonzerne und Vermögensverwalter zunehmend in das Geschäft einsteigen, wird sich der Boom wohl fortsetzen.

