Allianz: Das nächste 15-Jahres-Hoch ist nicht mehr fern!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

die Allianz hat in den vergangenen Wochen relativ ruhige Kursbewegungen verzeichnet. Die Aktie bewegte sich in einer Bandbreite von 0 % und +2 %. Dabei ist der Versicherungskonzern auch wegen des Hurrikans im US-Bundesstaat Texas in der Diskussion. Dennoch scheinen zumindest fundamental orientierte Analysten die Nerven zu bewahren. 55 % der Experten aus Bankhäusern billigen der Allianz eine „Kaufempfehlung“ zu. 25 % wollen lediglich „halten“, 20 % plädieren für einen „Verkauf“.

Charttechnisch orientierte Investoren sind relativ gelassen. Die Aktie hat erst vor kurzem das aktuelle 15-Jahres-Hoch bei 186,30 Euro markiert (am 8. August) und sich seither um 2 % davon distanziert. Dies ist angesichts der Dynamik der Kursentwicklung vergleichsweise sehr wenig. Immerhin konnte die Allianz binnen Jahresfrist ein Plus von 42 % verzeichnen.

Technische Analyse: Fast alles im grünen Bereich

Wichtig ist daher auch die Meinung der technischen Analysten. Die Aktie hat in nahezu allen kurzfristigen Zeiträumen sowie mittel- und langfristig den Aufwärtstrend erreicht. Der Abstand zum GD200 als Signal für die langfristige Trendentwicklung wuchs zuletzt auf 9 % an. Insofern ist die Allianz in einem starken und breit aufgestellten Aufwärtstrend.

Damit befindet sich die Aktie im grünen Bereich und nimmt zumindest 200 Euro ins Visier.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.