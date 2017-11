Allianz lässt sich nicht lumpen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

die Allianz auf Einkaufstour: Europas wichtigster Versicherer will seine breite Kapitaldecke etwas abbauen und hat daher seit geraumer Zeit Zukäufe im Visier, vor allem im Bereich der Unfall- und Schadensversicherung. Nun folgt offenbar die nächste Übernahme.

Anteilsaufstockung bei Euler Hermes

Der Münchner Versicherungsgigant gab am Montag ein Übernahmeangebot für die restlichen Anteile des Kreditversicherers Euler Hermes bekannt. Die Allianz hält derzeit 63 Prozent an dem Unternehmen und will sich nun die verbliebenen Kontingente einverleiben. Kaufpreis: mehr als 1,8 Milliarden Euro.

Konkret: Der DAX-Konzern bietet pro Euler-Hermes-Aktie 122 Euro, mehr als ein Fünftel über dem aktuellen Schlusskurses vom Freitag (101,50 Euro). Laut-Allianz-Informationen ist man sich mit einem Teil der Anleger, der zusammen 11,3 Prozent besitzt, bereits einig.

Euler Hermes soll von Pariser Börse entfernt werden

Anschließend soll für das Unternehmen, welches auch die deutschen Hermes-Exportbürgschaften abwickelt, ein Delisting von der Pariser Börse durchgeführt werden. Sollten die dafür nötigen 95 Prozent nicht erreicht werden, könnte der Kreditversicherer offiziell mit der Allianz fusionieren und so ebenfalls von der Börse verschwinden.

Wie die Allianz weiter betonte, werde sich an der strategischen Ausrichtung von Euler Hermes trotz der nun folgenden Transaktion nichts verändern.

Weltmarktführer Euler Hermes

Die 1927 gegründete Kreditversicherungsgruppe Euler Hermes SA nimmt laut eigenen Angaben etwa 35 Prozent des weltweiten Warenkreditversicherungs-Marktes ein und gilt deshalb als weltweiter Marktführer jener Branche.

Allianz bezeichnet Vorhaben als „folgerichtigen Schritt“

Das nun bekannt gegebene Engagement ist die bisher größte Übernahme unter Allianz-Chef Oliver Bäte. Für den deutschen Versicherer ist der Deal ein „folgerichtige[r] Schritt im Rahmen des gezielten Kapitaleinsatzes in strategisch wichtigen Geschäftsbereichen mit solider operativer Performance”, so die Einschätzung aus München.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.