Allianz kündigt neues Aktienrückkaufprogramm an - Kurs steigt

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Allianz startet ein neues Aktienrückkaufprogramm.



Dieses Mal sollen für bis zu 750 Millionen Euro eigene Papiere erworben werden, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Das Programm soll im August starten und spätestens bis 31. Dezember 2021 abgeschlossen sein. Allianz will die gekauften Aktien einziehen. Anleger reagierten erfreut. Der Aktienkurs von Allianz legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als ein Prozent zu./he/zb